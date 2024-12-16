「超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution」Switch版がAmazonにて54%オフで販売中！
【超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution】
発売日：2023年8月10日
標準価格：8,580円
セール価格：3,911円
発売日：2023年8月10日
標準価格：8,580円
セール価格：3,911円
Amazonは、コンパイルハートから発売中のNintendo Switch用RPG「超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution」を特別価格で販売している。セール価格は、標準価格から54%オフの3,911円。
「超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution」は、実際の「ゲーム業界」をモチーフにした世界「ゲイムギョウ界」を舞台に「架空」のゲームハードを擬人化した美少女たちが活躍するという「ネプテューヌ」シリーズ完全新作。「ネプテューヌ」シリーズおなじみのキャラクター「四女神」や「女神候補生」たちもプレイアブルキャラクターとして登場する。【『超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution』プロモーションムービー】
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