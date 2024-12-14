レジェンド集結！松井大輔の引退試合、「背番号10」をつけるのはこの3人

15日にニッパツ三ツ沢球技場で元日本代表MF松井大輔の引退試合が行われる。

豪華メンバーが集結し、MATSUI FRIENDS対JAPAN DREAMSとして対戦する。それぞれの参加メンバーと背番号はこうなった。

・MATSUI FRIENDS

監督 岩政大樹

GK

1 山本 海人

18 南 雄太

DF

3 田中 隼磨

3 茂庭 照幸

6 太田 宏介

19 伊野波 雅彦

24 酒井 高徳

33 川粼 裕大

MF

6 中田 浩二

7 佐藤 勇人

8 森崎 和幸

10 内田 智也

14 岩本 輝雄

14 中里 崇宏

22 松井 大輔

23 福西 崇史

27 中山 克広

27 橋本 英郎

33 山瀬 功治

FW

7 西岡剛

8 柿谷 曜一朗

9 城 彰二

10 矢部 浩之

11 三浦 知良

13 瀬沼 優司

13 皇治

14 土井レミイ杏利

16 吉田 沙保里

20 白濱 亜嵐

24 内川 聖一

24 EXIT りんたろー。

39 パンサー 尾形貴弘

73 GAKU-MC

134 HAN-KUN

710 ナオト・インティライミ

・JAPAN DREAMS

監督 山本 昌邦

GK

1 西川 周作

33 林 彰洋

DF

2 坪井 慶介

2 内田 篤人

3 駒野 友一

4 那須 大亮

15 今野 泰幸

22 中澤 佑二

22 吉田 麻也

MF

7 遠藤 保仁

7 森粼 浩司

8 松井 大輔

10 香川 真司

13 鈴木 啓太

14 中村 憲剛

18 石川 直宏

33 乾 貴士

44 小野 伸二

FW

4 本田 圭佑

11 佐藤 寿人

11 玉田 圭司

13 大久保 嘉人

14 田中 達也

18 前田 遼一

引退試合とあって、背番号かぶりはありのようだ。

MATSUI FRIENDSで10番をつけるのは、ナインティナインのやべっちこと、矢部浩之さんと、横浜FCで10番を背負った内田智也さん。そして、JAPAN DREAMSの10番は、香川真司が着用する。

「背番号10をやめた」スター10人

試合は、15日（日）の13時からABEMAで無料中継される（14時キックオフ）。