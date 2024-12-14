レジェンド集結！松井大輔の引退試合、「背番号10」をつけるのはこの3人
15日にニッパツ三ツ沢球技場で元日本代表MF松井大輔の引退試合が行われる。
豪華メンバーが集結し、MATSUI FRIENDS対JAPAN DREAMSとして対戦する。それぞれの参加メンバーと背番号はこうなった。
・MATSUI FRIENDS
監督 岩政大樹
GK
1 山本 海人
18 南 雄太
DF
3 田中 隼磨
3 茂庭 照幸
6 太田 宏介
19 伊野波 雅彦
24 酒井 高徳
33 川粼 裕大
MF
6 中田 浩二
7 佐藤 勇人
8 森崎 和幸
10 内田 智也
14 岩本 輝雄
14 中里 崇宏
22 松井 大輔
23 福西 崇史
27 中山 克広
27 橋本 英郎
33 山瀬 功治
FW
7 西岡剛
8 柿谷 曜一朗
9 城 彰二
10 矢部 浩之
11 三浦 知良
13 瀬沼 優司
13 皇治
14 土井レミイ杏利
16 吉田 沙保里
20 白濱 亜嵐
24 内川 聖一
24 EXIT りんたろー。
39 パンサー 尾形貴弘
73 GAKU-MC
134 HAN-KUN
710 ナオト・インティライミ
・JAPAN DREAMS
監督 山本 昌邦
GK
1 西川 周作
33 林 彰洋
DF
2 坪井 慶介
2 内田 篤人
3 駒野 友一
4 那須 大亮
15 今野 泰幸
22 中澤 佑二
22 吉田 麻也
MF
7 遠藤 保仁
7 森粼 浩司
8 松井 大輔
10 香川 真司
13 鈴木 啓太
14 中村 憲剛
18 石川 直宏
33 乾 貴士
44 小野 伸二
FW
4 本田 圭佑
11 佐藤 寿人
11 玉田 圭司
13 大久保 嘉人
14 田中 達也
18 前田 遼一
引退試合とあって、背番号かぶりはありのようだ。
MATSUI FRIENDSで10番をつけるのは、ナインティナインのやべっちこと、矢部浩之さんと、横浜FCで10番を背負った内田智也さん。そして、JAPAN DREAMSの10番は、香川真司が着用する。
試合は、15日（日）の13時からABEMAで無料中継される（14時キックオフ）。