ジェニファー・ロペス(55)が、露出多めな姿でクリスマスツリーの前に立つ姿や料理をする様子を自身のSNSに投稿した。彼女が着ていたのは、胸元と背中が大胆に露わになったドレスだった。ロペスは8月にベン・アフレック(52)との離婚を申請したが、最近ではアフレックが元妻ジェニファー・ガーナー(52)と外出する姿が目撃されている。そのため、ロペスがこのような姿を披露したのは、「アフレックへの“リベンジドレス”ではないか?」と噂されている。

【この記事の動画を見る】ジェニファー・ロペスは8日(以下、日付はすべて現地時間)に自身のInstagramを更新し、大胆なカットアウトを施したドレスを着用した姿を投稿した。最初に公開されたのは、煌びやかな黒いロングドレスをまとったロペスが、自宅と思われる邸宅の廊下を歩く様子を映した動画だった。スパンコールのドレスは胸元に大胆なカットアウトが施され、谷間が強調されたデザインになっている。廊下を歩き、角を曲がったロペスの背中は、ヒップの上まで大胆に開いており、スカートの後ろには深いスリットが入っていることが分かる。ロペスはロングヘアをハーフアップにまとめ、黒いクラッチバッグとハイヒールサンダルをコーディネートしていた。投稿には「自分を信じること」という言葉とともに、クリスマスツリーと星の絵文字が添えられていた。さらに、同じドレスを着たロペスが、豪華なクリスマスツリーの前に立つ姿、キッチンで料理をする様子、リビングルームで後ろ姿を撮影した写真も投稿し、彼女は「外出時に一番好きなことは、家に帰って夜食を食べること」と記した。ロペスが大胆なドレス姿で美ボディを披露すると、フォロワーからは「素敵な衣装!」「とてもゴージャス」「本当に素晴らしくて美しいわ」「とても綺麗でエレガント。ただただ感動」といった称賛のコメントが寄せられた。ロペスは今年8月に俳優ベン・アフレックとの離婚を申請したが、最近ではアフレックが元妻で女優のジェニファー・ガーナーと頻繁に一緒に過ごす姿が目撃されている。米国で感謝祭を迎えた11月28日には、アフレックとガーナーがロサンゼルスのダウンタウンにあるスキッド・ロウ地域で、ホームレスの人々に炊き出しをするボランティア活動に参加した。現地では、アフレックとガーナーの子どもたちであるバイオレットさん(18)、フィンさん(15)、サミュエルくん(12)も参加し、イベント後は家族5人で感謝祭のディナーを共に楽しんだという。さらに12月7日には、アフレックがガーナーを自身の車の助手席に乗せ、米ロサンゼルスでドライブする姿が撮影された。この日、2人は朝食を共にした後、アフレックの自宅に向かったと報じられた。ある関係者によれば、アフレックとガーナーは3人の子どもたちと共にクリスマスを祝う予定を立てているとのことだ。ロペスとの破局後、アフレックはガーナーと家族として楽しい時間を過ごしている様子がうかがえる。こうした背景を受けて、複数の現地メディアは、ロペスの大胆な装いを「アフレックへの“リベンジドレス”ではないか」と報じている。画像は『Jennifer Lopez Instagram「MY FAVORITE PART about going out is coming home for the midnight snack.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)