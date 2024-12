KOTAKE CREATEが開発を手掛けるウォーキングシミュレーター『8番のりば』がNintendo Switch/PlayStation4/PlayStation5で配信開始となった。

前作『8番出口』は日本の地下通路やバックルームに代表されるリミナルスペース(人工的構造物が転じて簡素で不気味、超現実的な空間を示すネットミーム)にインスパイアされた短編ウォーキングシミュレーター。人気番組でも取り上げられるなど、話題が話題を呼び、PC版及びNintendo Switch版で全世界累計100万以上のダウンロードを記録した。『8番のりば』はこの続編となるタイトルで、先行していたPC版(Steam)に続いて、満を持しての発表となる。

あなたは永遠に走り続ける電車に閉じ込められている。周囲の異変に注意しながら、脱出する方法を見つけよう。車内の異変にはご注意ください。

また、今回の『8番のりば』Nintendo Switch/PS4/PS5版リリースにあたって、『8番出口』とセットになったパッケージ版も発売した。セットのパッケージ版・初回生産分では、ゲーム内に登場するポスター8種類のセットが数量限定特典となっている。シリーズの世界観がたまらない人は購入を検討しよう。

■タイトル:8番のりば

■開発元:KOTAKE CREATE

■販売元:PLAYISM

■ジャンル:ウォーキングシミュレーター

■対応言語:日本語 / 英語 / 中国語(簡体字)/ フランス語 / イタリア語 / ドイツ語 / スペイン語 / ポルトガル語 / 中国語(繁体字)/ 韓国語 / ウクライナ語

■対応機種:Nintendo Switch・PlayStation4・PlayStation5

■発売日:2024年11月28日(木)

■価格:470円(税込み)

■プレイヤー数:1人

■レーティング:CERO B

8番のりば | My Nintendo Store(マイニンテンドーストア):

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000085174

『8番のりば』PSN:

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10011971

『8番のりば』PLAYISM公式ページ:

https://playism.com/game/platform-8/

■タイトル:8番出口・8番のりば

■希望小売価格:3300円(税込み)

『8番出口・8番のりば』PLAYISM公式ページ:

https://playism.com/game/the-exit-8/

https://playism.com/game/platform-8/

(以下、『8番のりば』、『8番出口・8番のりば』共通)

■権利表記(C)2024 KOTAKE CREATE Licensed and Published by Active Gaming Media Inc.

ゲーム内のポスター、広告はデザインACの素材を利用しております。

https://www.design-ac.net/

“PlayStation”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)