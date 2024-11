オンラインゲームには基本的に“サービス終了”がいつかは訪れるもの。サービス終了と言えばネガティブなイメージも強いが、サービス終了のお知らせ発表から終了までの期間に、運営からの感謝としてゲームをプレイしていたファン向けに特別施策が実施されることがあり、これをプレイしないのはとても勿体ないし、意外と見逃している方も多いのではないかと思う。

そこで、サービス終了してしまうゲームタイトルを月単位で一覧にし、一部タイトルについては終了してしまうからこそ実施される特別な施策や終了までのスケジュール、発表されている終了後の展開についてなども紹介していきたいと思う。

12月のサービス終了タイトルは17本。遊び残しの無いように最後までしっかりと楽しんでいただきたい。

2024年12月サービス終了予定のゲームタイトル一覧

サービス終了タイトルピックアップ紹介

とある魔術の禁書目録 幻想収束

タイトル名 メーカー サービス開始日 サービス終了予定日 とある魔術の禁書目録 幻想収束 スクウェア・エニックス 2019年7月4日 2024年12月2日 太鼓の達人 RHYTHM CONNECT バンダイナムコエンターテインメント 2023年11月1日 2024年12月2日 束縛彼氏 ソニー・ミュージックソリューションズ 2022年1月25日 2024年12月3日 少女キャリバーW INTENSE 2024年5月23日 2024年12月5日 エターナルスカーレット インゲーム 2020年6月11日 2024年12月5日 弾タマ~双子のソウルストレイ~ RestarGames 2024年5月30日 2024年11月25日 Omega Strikers(モバイル版) Odyssey Interactive 2022年12月15日 2024年12月6日 NARUTO X BORUTO 忍者BORUTAGE バンダイナムコエンターテインメント 2017年11月15日 2024年12月9日 エターナルサガ : 亡国の傭兵団 Com2uS Japan 2022年3月8日 2024年12月13日 Disney ミラー・ウォリアーズ Kabam Games 2022年6月23日 2024年12月16日 八月のシンデレラナイン アカツキゲームス、KADOKAWA 2017年6月27日 2024年12月17日 Cypher Archives:眠らない図書館 coly 2023年12月19日 2024年12月17日 日向坂46とふしぎな図書室 ソニー・ミュージックソリューションズ 2021年2月25日 2024年12月18日 ArcheAge G・O・P. 2013年7月23日 2024年12月25日 ユグドラリバース HappyTuk 2023年10月12日 2024年12月26日 抜錨せよ!ナビ少女! フュージョンスタジオ 2023年11月30日 2024年12月30日 EOS -エコーオブソウル- Blue Potion Games 2022年6月29日 2024年12月31日

2024年12月2日13時 サービス終了

メーカー:スクウェア・エニックス

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、コミックス・TVアニメ・劇場版など、数々のメディアミックスが展開される「とある魔術の禁書目録(インデックス)」シリーズのスマホ向けバトルRPG。アニメや劇場版だけでなく、原作小説や外伝コミックでの登場キャラも含め、総勢100キャラ以上が、シリーズの垣根を超えて集結している。運営はスクウェア・エニックス。

バトルでは大迫力の技を簡単操作で完全再現。「とある」シリーズの物語を追体験できるメインストーリーはフルボイスで、本作オリジナルのサイドストーリーも魅力となっている。さらに、イラストは全て書き下ろし。豊富なキャラクターから自分好みのチームを組むことができる。

【『とある魔術の禁書目録 幻想収束(イマジナリーフェスト)』ティザームービー【公式】】

9月24日に掲載されたお知らせにより、サービスの終了が2024年12月2日13時となることが明かされた。2019年7月4日のサービス開始より約5年での終了となる。

サービス終了告知に合わせてロードマップも公開。メインストーリーは禁書目録編」に関して、ロシア編の完結となる28章までが実装済みとなっており、そのほか、原作モチーフのフルボイスイベント復刻や特別なログインボーナス、無償ガチャなど、最後まで遊べる施策が多数実施されている。

なお、サービス終了後はプレイデータを引き継いで一部の機能を利用できる「とある魔術の禁書目録 幻想収束』メモリアルVer」のリリースが予定されている。メモリアルVerでは解放済みのシナリオの閲覧や、入手したキャラクターのイラスト閲覧、バトル演出閲覧機能などが提供される予定とのこと。詳細については後日、改めて内容をお知らせするとしている。

さらに、12月1日0時以降にアプリを起動時すると特別な演出が用意されているので、ぜひこちらも楽しんでいただきたい。

太鼓の達人 RHYTHM CONNECT

2024年12月2日15時 サービス終了

メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、曲のリズムに合わせて太鼓を叩いていく和太鼓リズムゲーム「太鼓の達人」シリーズのスマホ向けタイトル。「CONNECT」というコンセプトのもと、まだ見ぬ推し曲との出会い、「太鼓の達人」のファンどうしのつながりなどを重視したゲームとなっている。

広告視聴することで人気楽曲を含む800曲以上が無料プレイ可能。LINEの友だちと一緒にプレイできたり、曲についてコメントを残すことができるなど、ゲームを通じてコミュニケーションを手軽に楽しめるのも本作の魅力1つ。また、縦持ちプレイやノルマクリアなしといった、オリジナル機能も実装されている。

【【太鼓の達人 RHYTHM CONNECT】公式 PV】

8月29日に掲載されたお知らせにより、サービスの終了が2024年12月2日15時となることが明かされた。2023年11月1日のサービス開始より約1年での終了となる。

サービス終了後はアプリへのログインは不可となるため、有償残高の払戻しを希望する人は事前に残高情報を控えておくといいだろう。「払戻し申請フォーム」については12月2日以降にLINE GAME公式ブログ等に掲載される予定となっている。

なお、ゲストログインでプレイしていた人は払戻申請時に「ID」が必要となるため、こちらも事前にメモをするなどしておくことをオススメする。

NARUTO X BORUTO 忍者BORUTAGE

2024年12月9日 サービス終了

メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、TVアニメ「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENARATIONS」と 「NARUTO-ナルト- 疾風伝」のキャラクターが多数登場するスマホ向け忍者バトルゲーム。スピード感あふれるアクションと、自身の砦を防衛しつつ、相手の砦に攻め込んでいく戦略性あるバトルを楽しめる。

うずまきナルト、うずまきボルト、うちはサスケ、はたけカカシ、春野サクラといった多数の人気キャラクターを操作可能。「NARUTO」や「BORUTO」ならではの多彩な忍術を駆使して相手の砦を攻略していき、全国のプレーヤーと競うリーグといったやりこみ要素も充実。最大4人で遊べるマルチプレイ任務なども用意されている。

【スマートフォンアプリ「NARUTO X BORUTO 忍者BORUTAGE」PV】

10月8日に掲載されたお知らせにより、サービスの終了が2024年12月9日となることが明かされた。2017年11月15日のサービス開始より約7年での終了となる。

サービス終了告知後も、特定の忍の忍録札のみ出現する「今までありがとう!セレクトガシャ」、獲得したポイントを豪華報酬と交換できる特別任務「今までありがとう!特別任務」、そのほか特別なログインボーナスなど、ユーザーへの感謝を込めた施策が多数用意されており、最後までたっぷり遊べるようになっている。なお、終了に関する詳細についてはゲーム内より確認可能。最新情報については公式Xでも案内されている。

八月のシンデレラナイン

2024年12月17日17時 サービス終了

メーカー:アカツキゲームス、KADOKAWA

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、アカツキゲームスとKADOKAWAによる「青春×女子高生×高校野球」をテーマにした野球型青春体験スマホ用ゲーム(DMM GAMESにてPCでもプレイ可能)。プレーヤーは同級生監督として、魅力的な女子キャラクター達を指導・育成しながら、共に“甲子園”という夢を追いかけていく。

ストーリーを読み進めることができるメインマッチ、他のプレーヤーと試合し、勝利するとゲーム内のアイテムと交換できる「勝ち抜きメダル」が入手可能な勝ち抜きマッチ、他のプレーヤーと順位を競っていく全国大会といった様々なモードが楽しめる。個性豊かなキャラクターが多数登場するほか、様々なIPとのコラボ、季節イベントやキャンペーンなども本作の魅力となっている。

【『八月のシンデレラナイン』ゲーム説明PV】

10月8日に掲載されたお知らせにより、サービスの終了が12月17日となることが明かされた。2017年6月27日のサービス開始より約7年での終了となる。

サービス終了に伴い、12月17日以降に一部機能をのぞき、通信を必要とせずに利用可能なVersion 8.9.0が配信される予定となっている。また、12月17日にはメインマッチ 新規チャプターが更新される予定で、未使用の有償通貨の払戻し申請も同日より受付が開始する。払戻しの詳細な手順についてはサービス終了後にFAQサイト、アプリ内お知らせにて案内するとしている。

ArcheAge

2024年12月25日12時 サービス終了

メーカー:G・O・P.

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、韓国のXLGAMESが開発、日本での運営をG・O・Pが担当するPC向けMMORPG。狩りやインスタンスダンジョン、レイドボス、多種多様な騎乗動物、プレーヤー同士で決闘できるPKシステムなど、MMORPGではお馴染みのコンテンツを楽しめる。

広大なマップに用意される様々なシチュエーションなども魅力で、どことなく日本を感じさせる和風なエリアやヨーロッパ風の城塞都市など、MMOならではの果てしない世界の中で自由な体験が可能。プレーヤー次第で無限の可能性が広がるゲームとなっている。

【ArcheAge公式 プロモーションムービー】

10月25日に掲載されたお知らせにより、サービスの終了が12月25日12時となることが明かされた。終了の理由については、コスト面、技術面、市場のニーズの変化など様々な要因で、今後も満足のいく質の高いゲーム内容を継続的に提供し続けることが困難となり、開発元と日本運営の両社で話し合いの上、苦渋の決断に至ったとしている。2013年7月23日のサービス開始より約11年での終了となる。

サービス終了告知内ではスケジュールについてもお知らせされており、上位ダンジョン装備の追加、"THE LAST EVENT"の開始、クリスマスイベントについてなどが案内されている。終了に関する詳細についてはQ&Aという形でお知らせ内に記載されているので、目を通しておくといいかと思う。

オンラインゲームのサービスを長く続けるということは、最新デバイスへの対応といったシステム面、ユーザーとのコミュニケーション、管理スタッフの問題など様々な問題があるはず。関わってきた開発・運営スタッフの方々には労いの意を示したいと思う。お疲れ様でした。

