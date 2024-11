【2024 G-EIGHT ゲームショウ】会期:11月29日~12月1日

今年で第3回目となる台湾発のゲーム展示会「2024 G-EIGHT ゲームショウ」が台北エキスポドームにて11月29日から12月1日にかけて開催される。

「G-EIGHT ゲームショウ」は、「プレイヤーによる、プレイヤーのため」の場となることを志し、台湾で設立されたゲームのイベント。第3回目の開催となる今回は、台湾だけでなく、グローバルのゲームパブリッシャーや開発者が結集。インディーゲームに焦点が当てられ、日本からは PLAYISM、集英社ゲームズ KOMODO、ポケットペア、キャット・ ホイ商事合同会社、LeonaSoftwareが参加し、17作品が出展される。

会場では様々なステージイベントや、ゲームプロデューサーへのインタビューを含むオンラインプログラムも実施予定。ほかにも、会場を探索するリアル謎解きアクティビティといった、来場者自身が主役となって楽しめるような施策も用意される。

□「2024 G-EIGHT ゲームショウ」のページ

日本メーカーの出展情報

PLAYISM

集英社ゲームズ

KOMODO

ポケットペア

キャット・ホイ商事合同会社

LeonaSoftware

炎姫 ブレードキメラ メタルブリンガー Nitro Express 電気街の喫茶店 Besiege - ビシージ -都市伝説解体センター シュレディンガーズ・コール UNYIELDER OPUS: Prism PeakOneShot: World Machine Edition ポケットミラー~黄金の夢 One-inch Tactics 初音ミク ロジックペイント Sパルワールド超翼戦騎エスティークThumbylina

