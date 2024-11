2014年に劇場公開された、監督・水島精二&脚本・虚淵玄によるオリジナルアニメ映画『楽園追放 -Expelled from Paradise-』の物語の先を描く続編『楽園追放 心のレゾナンス』の特報映像がYouTubeで公開されました。作品は2026年劇場公開予定です。『楽園追放 心のレゾナンス』『楽園追放 心のレゾナンス』特報|2026年公開予定 - YouTube公開されたキービジュアルはこんな感じ。「じゃああたしたち、友達ってことでいいよね?」というキャッチコピーが添えられています。

『楽園追放 -Expelled from Paradise-』は、アニメーション監督の水島精二さん、脚本家の虚淵玄さん、アニメーション制作会社の東映アニメーションがタッグを組んで制作した、オリジナルのCGアニメ映画です。水島監督や、企画に携わった野口光一プロデューサー、さらにCGを手がけたグラフィニカのスタッフの方々には詳しくインタビューを実施しています。水島精二監督がフルCGアニメ映画「楽園追放-Expelled from Paradise-」を語る - GIGAZINE「CGは表現者のやりたいことをやれるところに到達した」、フルCGアニメ映画「楽園追放」野口プロデューサーインタビュー - GIGAZINE映画「楽園追放」の映像を作り上げたグラフィニカのスタッフにインタビュー - GIGAZINE公開から10年目となる2024年の1月に続編として『楽園追放 心のレゾナンス』の制作決定が発表され、このたび、特報映像も公開されました。映画の公開時期は2026年予定となっています。なお、作品公開10周年を記念した、2週間限定のリバイバル上映『楽園追放 -Impelled by 10th Anniversary-』が、2024年11月15日(金)から28日(木)まで実施中。公開記念舞台挨拶には水島監督と主人公アンジェラ・バルザック役の釘宮理恵さん、ディンゴ役の三木眞一郎さんが登壇しました。©東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放ソサイエティ