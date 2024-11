超大物俳優の息子・手塚日南人が近影を投稿「めちゃくちゃかっこいいです！」とファン絶賛

俳優の手塚日南人が自身のインスタグラムで新たなポートレートを公開し、注目を集めている。手塚は「New portrait for my journey as an actor 」と英語でコメントし、新しい写真を披露した。この投稿に対してユーザーからは「ビューティー日南人だ」「頑張ってるね!応援してるよ」「めちゃくちゃかっこいいです!!」といった応援の声が寄せられ、彼の活動に対する期待と支持が感じられる。手塚は2025年1月に公演予定の、渡辺えりの古稀記念の舞台『鯨よ!私の手に乗れ』『りぼん』に出演予定。手塚日南人は、1997年に離婚した俳優・真田広之と俳優・手塚理美の次男としても知られ、今後の活躍にさらなる注目が集まる。#手塚日南人#真田広之#手塚理美