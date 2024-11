内臓をケアして不調の根本解決を図り健康に導く！整体 内臓ケア「自律神経改善コース」

CARE GROUPは、大阪府堺東、豊中にある整体内臓ケアにおいて10月10日より自律神経を改善するコースを新設しました。

整体 内臓ケア「自律神経改善コース」

CARE GROUPは、大阪府堺東、豊中にある整体内臓ケアにおいて10月10日より自律神経を改善するコースを新設。

自律神経は内臓の動きをコントロールするとても重要な役目を担っています。

内臓のケアはもちろん、自律神経の改善をすることでより内臓の働きを活性化させます。

日々多くの患者さんと接する中でも自律神経の不調を訴えられる方は大変多いです。

それによって自律神経失調症、肩こり、頭痛、腰痛といった不定愁訴、うつ病、パニック障害といった症状を抱えています。

そういった方の症状により特化した施術をおこなうため整体 内臓ケアでは自律神経改善コースを新設しました。

自律神経は身体の重要な機能をコントロールしている

自律神経改善コースの流れ

■自律神経改善コースの流れ

(1) ドライヘッドスパ

自律神経が乱れることで頭の血流が悪くなります。

頭をほぐすことで自律神経の働きを良くしていきます。

(2) 肋間筋ほぐし

肋骨と肋骨の間の筋肉、肋間筋をほぐしていきます。

自律神経が乱れることで肋間筋が固まり呼吸が浅くなります。

呼吸が浅くなることでさらに自律神経が乱れるという悪循環に陥ります。

肋間筋をほぐすことで呼吸が入りやすくなります。

(3) 腸もみ

腸の動きが悪くなると自律神経のコントロールが難しくなります。

腸をほぐすことで自律神経の働きを高めます。

(4) ボディケア

自律神経は背骨の横を通る神経になります。

背中を中心にほぐすことで自律神経の働きが良くなります。

(5) ハンドケア

自律神経が乱れると呼吸が浅くなります。

手をほぐすことで呼吸が入るようにしていきます。

■自律神経改善コース モニターのお客様の声

「自律神経改善コースをしてもらったことで呼吸がとても入りやすくなりました。

自分では呼吸が浅いことにも気づけていなかったので呼吸が入るのがよくわかりました。」

「寝つきがとても悪い毎日でしたが自律神経改善コースをしてもらい寝れるようになりました。」

「肩こりや背中の痛みのつらい毎日でしたが、自律神経改善コースをしてもらってからすごく楽になりました。先生に背中側の筋肉だけでなく、前側もほぐすことが大事だよ。と教えてもらいすごい納得です。」

「子育てのなか、身体がだるくなかなかやる気がでない日々でしたが、先生の治療を受けてとても身体が軽くなり、気持ちも前向きになりました。」

料金(税込): 全てのコース6,000円(初回4,500円)

プラン詳細: https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000629166/

■店舗概要

店舗名 :整体 内臓ケア堺東店

所在地 :大阪府堺市堺区一条通17-23 第3富士ビル1階

※南海高野線「堺東駅」西出口徒歩1分

営業時間:9:30〜20:30

休診日 :木曜日 お盆、お正月

予約 :ホットペッパー https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000629166/

お電話 072-246-9591

店舗名 :整体 内臓ケア豊中店

所在地 :大阪府豊中市赤阪1丁目1番9の2号

営業時間:10:00〜20:00

休診日 :木曜日 お盆、お正月

予約 :ホットペッパー https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000723693/

お電話 06-7503-6282

