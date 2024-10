Microsoft製のテキストエディタ「Visual Studio Code」には拡張機能のマーケットプレイスが用意されており、ユーザーは簡単にさまざまな拡張機能をインストールすることができます。そうしたマーケットプレイス上の拡張機能について、「Microsoft製の拡張機能だけが特別なAPIを使えるようになっている」という指摘がRedditに投稿されました。Microsoft is introducing hidden APIs to VS Code only enabled for Copilot extension : r/ChatGPTCoding

https://www.reddit.com/r/ChatGPTCoding/comments/1g8xrub/microsoft_is_introducing_hidden_apis_to_vs_code/Visual Studio Codeは主にプログラミング用途で使用されるテキストエディタです。2015年に登場して以来人気を伸ばし続けており、「テキストエディタの進化の最終地点」とまで評価されています。戦国時代だったテキストエディタ界をVisual Studio Codeが天下統一しつつある - GIGAZINEVisual Studio Codeでは拡張機能という形式でさまざまな機能を強化することが可能です。拡張機能はVisual Studio Codeが提供するさまざまなAPIを使用して必要なデータにアクセスします。Visual Studio Codeは新たなAPIを開発する時、最初に「Proposed API」という形式で提供します。Proposed APIは「お試し」用のAPIで、拡張機能の開発者が動作をテストして改善点やバグを見つけ出すことができます。あくまでも「お試し」用ということで、Proposed APIを使用した拡張機能をマーケットプレイスに並べることはできません。しかし、Microsoftが作成し、マーケットプレイスで公開している拡張機能の「GitHub Copilot Chat」では大量のProposed APIが使用されていることが発覚。「これは反競争的な戦術だ」とRedditに投稿されました。Redditのコメントでは、Microsoftがプログラミング環境の独占を狙っているという指摘がありました。GitHubを買収してVisual Studio Codeとの連携を深めて大多数の開発チームのデファクトスタンダードとなり、コードの作成方法に革命を起こしたOpenAIの株式も取得。そうした流れの中、Microsoftだけが使用できるAPIで拡張機能を提供することで競合を締め出し、市場の独占を狙っていると分析されています。