ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」が展開する「クラフトレモネード」シリーズから新フレーバーが登場!

フレッシュネスバーガー初となる、ラ・フランスを使った「クラフト ラ・フランスレモネードソーダ(ICE)」と「クラフト ラ・フランスレモネード (HOT)」が発売されます☆

フレッシュネスバーガー「クラフト ラ・フランスレモネードソーダ(ICE)/クラフト ラ・フランスレモネード (HOT)」

価格:各490円(税込)

※プレミアムセットに+80円でクラフト ラ・フランスレモネードソーダ(ICE) または、クラフト ラ・フランスレモネード(HOT)を選ぶことができます

販売期間:2024年10月23日(水)〜11月26日(火)

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合があります

販売店舗:全国のフレッシュネスバーガー店舗で終日販売

※球場店舗・動物園店舗除く

店内でじっくりとはちみつに漬け込んだレモンと、シーズナルフルーツを使用したフレッシュネスオリジナルの「クラフトレモネード」シリーズ。

人気の「クラフトレモネード」シリーズから、その芳香さやとろけるような食感から「果物の女王」と呼ばれるラ・フランスが初登場します!

原産国フランスではすでに絶滅している、フランス原産のセイヨウナシ(洋梨)の品種の一つである「ラ・フランス」

他の洋梨の品種に比べて、ラ・フランスは実を付ける期間が約1ヵ月程度長く、また病気にかかりやすいため、栽培に手間がかかります。

その結果、フランスでは栽培されなくなりました。

現在では、日本だけが栽培しており、そのうち約8割を山形県で生産。

ラ・フランスは栽培が難しいことから、その価値が一層高まっています。

そんな「ラ・フランス」を使用した、すっきり爽やかなレモネードソーダ(ICE)と、甘酸っぱさを際立たせたレモネード(HOT)の2種類がラインナップ。

今回はフランスフェアとして、ハンバーガーやポテト、ドリンクでフレンチビストロのコース料理が表現されています。

「クラフト ラ・フランスレモネード」2種は、デセール(デザート)としても楽しむことができるドリンクです。

クラフト ラ・フランスレモネードソーダ(ICE)

店内でじっくりとはちみつに漬け込んだレモンスライスと、ラ・フランスを贅沢に使用した「クラフト ラ・フランスレモネードソーダ(ICE)」

ラ・フランスと洋ナシシロップをバランスよく配合したオリジナルシロップの程良い甘みとレモンの酸味が調和した一杯です。

クラフト ラ・フランスレモネード(HOT)

レモンスライスとラ・フランス、バランスよく配合されたオリジナルシロップがマッチした「クラフト ラ・フランスレモネード(HOT)」

果肉をつぶしながら濃厚な味わいを感じるのもよし、飲み終わったら食べるのもよしのドリンクメニューです。

店内仕込みのはちみつ漬けレモンを使った「クラフトレモネード」シリーズに「果物の女王」ラ・フランスが新登場。

フレッシュネスバーガーにて2024年10月23日より販売される「クラフト ラ・フランスレモネードソーダ(ICE)」と「クラフト ラ・フランスレモネード (HOT)」の紹介でした☆

