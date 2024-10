三洋工業が販売しているフロアシート『Sanyo SPORTS』が、2024年10月12日の大同生命SV.LEAGUEの女子開幕戦の試合会場で採用されました。

三洋工業『Sanyo SPORTS』

三洋工業が販売しているフロアシート『Sanyo SPORTS』が、2024年10月12日の大同生命SV.LEAGUEの女子開幕戦の試合会場で採用。

三洋工業が販売している『Sanyo SPORTS』は、2020年にNECレッドロケッツ川崎の練習拠点であるNEC玉川アリーナで採用されています。

今シーズンから新SVリーグではフロアシートが必須となり、あらたに設営型の試合用フロアシートとして採用されました。

川崎市とどろきアリーナの開幕戦よりホームゲーム22試合に使用されます。

東京システムがNEC玉川アリーナに『Sanyo SPORTS』を施工した際は常設型フロアシートでしたが、踏みなれた床をぜひ試合で使いたいという選手の声を聞き、設営型フロアシートを開発しました。

NEC玉川アリーナと同じ床環境を再現することで練習の成果を試合で発揮しやすくなり、選手の活躍を支えることができます。

昨年のレギュラーシーズン22試合と比べ試合数は倍の44試合に増加したことにより、選手の身体への負担が増えることになります。

床の状況によっては、選手の足腰にも影響を与えます。

『Sanyo SPORTS』は、身体にかかる負担を軽減する高い衝撃吸収性があることで、足への疲労が和らぎ、またスポーツに適したすべり抵抗値を確保できていることから怪我のリスクも軽減され、競技者の足元を支えます。

「Sanyo SPORTS」は2017年の発売以降、体育館といった公共施設や学校関連施設(幼保、小学校から大学まで)など幅広い分野の物件に実績があります。

スポーツ競技時における安全性、また昨今の体育館の避難所利用・幼保施設での抗菌性、防汚性も評価されています。

利用用途に合わせた厚みの選定が可能で、デザインでは木目柄、色鮮やかな単色を品揃えし、国内生産であることから特注色への対応も短納期で可能となっています。

素材にはリサイクル材も使用しており、国内生産という輸送面においても、地球に優しいスポーツシートになります。

三洋工業では体育館の鋼製床下地とスポーツシートの上下一体で検証を行い、JIS規格(JIS A 6519)の床を提供します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post NEC玉川アリーナと同じ床環境を再現!三洋工業『Sanyo SPORTS』 appeared first on Dtimes.