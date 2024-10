ゲーマーを中心としたユーザー層からの支持を集めているコミュニケーションツールのDiscordが、ロシアとトルコでブロックされたことが判明しました。Discord messenger blocked in Russia for violation of laws - regulator - Society & Culture - TASShttps://tass.com/society/1853673

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde…— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 8, 2024

Russia blocks instant messaging platform Discord, TASS reports | Reutershttps://www.reuters.com/technology/russia-blocks-instant-messaging-platform-discord-tass-reports-2024-10-08/Discord blocked in Russia and Turkey for spreading illegal contenthttps://www.bleepingcomputer.com/news/government/discord-blocked-in-russia-and-turkey-for-spreading-illegal-content/欧米との対立の深まりを背景に、言論や情報の統制を進めているロシアではGoogle、YouTube、Telegramなど、他国製のさまざまなサービスやソーシャルメディアがブロックされています。外国産メッセージアプリの使用を禁じる法律がロシアで施行される - GIGAZINEロシアの国営通信社であるTASS Russian News Agency(タス通信)は2024年10月9日に、Discordがロシアの法律に違反したとしてアクセス制限を受けたと報じました。ロシア連邦通信・情報技術・マスコミ分野監督庁(ロスコムナゾール)は、地元メディアへの声明を通じてDiscordのブロックを認めています。ロスコムナゾールの広報部は、タス通信に対して「Discordメッセンジャーへのアクセスは、テロや過激主義の目的でのメッセンジャーの使用、市民の勧誘、麻薬の販売、違法情報の掲載を防ぐために必要なロシアの法律の要件に違反しているため制限されています」と述べました。ロシアは近年、自国の法律で違法とみなされるコンテンツを削除するよう外国のプラットフォームに圧力をかけており、従わない企業には定期的に比較的少額の罰金を科しています。ロイターなど複数のメディアが報じたところによると、ロスコムナゾールは2021年2月以降、Discordに対して「LGBTの宣伝」を含む違法コンテンツ947件の削除を指示しており、2024年9月30日にロシアの裁判所はDiscordに350万ルーブル(約540万円)の罰金を命じていました。また、ロシアでのブロックとの関連は不明ですが、IT系ニュースサイトのBleepingComputerは10月9日に、ロシアと同時にトルコでもDiscordがブロックされていると報じました。トルコでは、Discord上でホストされていたとされている児童虐待やわいせつなコンテンツに関する裁判所命令が下されており、Discordのブロックはこれに基づいているとのこと。トルコのユルマズ・トゥンチ法務大臣はX(旧Twitter)で「アンカラ第1治安刑事裁判所は、『インターネット上の出版物の規制及びこれらの出版物を通じて行われる犯罪の撲滅に関する法律』第5651号第8条第1項に規定される『児童に対する性的虐待及びわいせつ』の犯罪が行われた疑いが十分に存在するとして、ソーシャルメディアプラットフォーム『Discord』のあらゆる出版物をコンテンツから削除し、トルコから指定URLアドレスへのアクセスを遮断することを決定しました」と発表しました。