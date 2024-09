セガが展開する、話題のディズニープライズ”うるりぃみぃ”。

ボウリングやカラオケなどが楽しめる複合エンターテインメント施設「ラウンドワン」限定で登場するクレーンゲーム用景品です。

2024年10月からは、キャラクター投票で上位3位内にランクインしたキャラクターたちが登場☆

セガプライズ/ラウンドワン ディズニー「うるりぃみぃ」2024年10月ラインナップ

登場時期:2024年10月18日より順次

サイズ:全長約25×25×35cm

展開場所:複合エンターテインメント施設「ラウンドワン」クレームゲームコーナー

2023年12月より展開されている、ボウリングやカラオケなどが楽しめる複合エンターテインメント施設「ラウンドワン」限定で登場している、セガのクレーンゲーム用景品”うるりぃみぃ”。

およそ3年間毎月様々な キャラクター展開で、合計約100体が登場する予定です。

”うるりぃみぃ”最大の特徴は、そのうるうるの瞳。

うるっとした瞳で私(Me)を見つめる、アイドルのようなあざとかわいさをイメージしたぬいぐるみシリーズです。

【PR】セガプライズ開発担当&ディズニーファン5人で語る!ディズニープライズ(景品)座談会【うるりぃみぃ】第2回 【PR】セガプライズ開発担当&ディズニーファン5人で語る!ディズニープライズ(景品)座談会【うるりぃみぃ】第2回 続きを見る

2023年11月には、ラインナップの一部を投票で決めるキャラクター投票も実施され、キャラクター投票で上位3位内にランクインしたキャラクターたちの”うるりぃみぃ”が、2024年10月より展開されます。

ラインナップは「ホセ・キャリオカ」と「パンチート」、『ズートピア』の「ニック・ワイルド」、『ベイマックス』より「ベイマックス」「ハニー・レモン」「ワサビ」と「ヒロ」「ゴー・ゴー」「フレッド」です☆

ホセ・キャリオカ&パンチート&ニック・ワイルド うるりぃみぃ ぬいぐるみ

登場時期:2024年10月18日より順次

種類:全3種(ホセ・キャリオカ、パンチート、ニック・ワイルド)

キャラクター投票で第1位に輝いた、『三人の騎士』の「ホセ・キャリオカ」と「パンチート」が登場。

さらに3位にランクインした『ズートピア』の「ニック・ワイルド」も一緒にラインナップされています。

ホセ・キャリオカ

カンカン帽をかぶったオウム「ホセ・キャリオカ」の”うるりぃみぃ”。

黄色いくちばしと大きな足が印象的です。

パンチート

つばの広いソンブレロをかぶった雄鶏「パンチート」

華やかな衣装やトサカもしっかり再現☆

ニック・ワイルド

キャラクター投票で3位入賞を果たした、『ズートピア』の「ニック・ワイルド」

眉尻を下げた「ニック・ワイルド」ならではの表情もしっかり再現されています。

ベイマックス&ハニー・レモン&ワサビ うるりぃみぃ ぬいぐるみ

登場時期:2024年10月18日より順次

種類:全3種(ベイマックス、ハニー・レモン、ワサビ)

キャラクター投票で2位に輝いた、『ベイマックス』の「ビッグ・ヒーロー6」がラインナップ。

単体ではもちろん、集めて並べてもかわいいぬいぐるみです。

ベイマックス

”うるりぃみぃ”ならではのタッチで仕上げられた瞳がかわいい「ベイマックス」

うるうるの瞳は癒やし度満点です☆

ハニー・レモン

いつも前向きな科学のエキスパート「ハニー・レモン」

黄色いコスチュームやピンクを基調にした大きなメガネや口元もポイントです。

ワサビ

レーザー誘起プラズマを研究する、緊急時でも几帳面な「ワサビ」

特徴的なヘアスタイルも丁寧にデザインされています。

ヒロ&ゴー・ゴー&フレッド うるりぃみぃ ぬいぐるみ

登場時期:2024年10月18日より順次

種類:全3種(ヒロ、ゴー・ゴー、フレッド)

同じく『ベイマックス』から「ヒロ」や「ゴー・ゴー」「フレッド」も展開。

腕を前に伸ばし、お座りするポーズがかわいい”うるりぃみぃ”ぬいぐるみです。

ヒロ

片側の口角を上げてほほ笑む、天才的な科学の才能を持つ、14歳の少年「ヒロ」

異なる角度で仕上げられた眉毛や毛先をはねさせたヘアスタイルなど、細部にまでこだわりが光ります。

ゴー・ゴー

電磁サスペンションを専門とする、タフで運動神経抜群な「ゴー・ゴー」

きりりと引き締まった目元やパープルを取り入れたヘアスタイルがかっこいい!

フレッド

好きが高じて怪獣の着ぐるみが手放せなくなってしまった「フレッド」

帽子やネックレスにあしらわれた怪獣のモチーフも存在感抜群です。

2023年11月に実施されたキャラクター投票ベスト3にランクインしたディズニーキャラクターたちをぬいぐるみ化。

「ラウンドワン」のクレームゲームコーナーに2024年10月18日より順次登場する、「うるりぃみぃ」ぬいぐるみの紹介でした☆

ラウンドワン「うるりぃみぃ」特設ページ:https://www.round1.co.jp/service/amuse/uru/index.html

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 10月はホセ・キャリオカ、パンチート、ニック・ワイルド、ベイマックス!セガプライズ/ラウンドワン ディズニー「うるりぃみぃ」 appeared first on Dtimes.