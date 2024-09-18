Æ¦Éå¤¬¤Í¤Ã¤È¤ê¡¢Ç»¤¯¤Ê¤ë¡ª¡Ø±öÆ¦Éå¡Ù¤Îºî¤êÊý¡õÀäÂÐ¤ä¤ë¤Ù¤´ÊÃ±¥¢¥ì¥ó¥¸3Áª
¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤Î¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤ë¿©¤ÙÊý¤¬¡Ò±öÆ¦Éå¡Ó¡£
Æ¦Éå¤Ë±ö¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¿å¤¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¿©´¶¤¬·ãÊÑ¡ª¡¡Æ¦ÉåÆÃÍ¤ÎÀÄ½¤µ¤¬È´¤±¤Æ¤¦¤Þ¤ß¤¬¶Å½Ì¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¨¤â¤Î¤ä¥µ¥é¥À¤Ë¤µ¤Ã¤È»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¼«ºß¡£Æ¦Éå¤¬¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¿·¥ì¥·¥Ô¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ê1¡ËÆ¦Éå¤Ë±ö¤òÅÉ¤ë
¸¨¤´¤·Æ¦Éå¡ÊÂç¡Ë1Ãú¡ÊÌó400g¡Ë¤Ï¥Ñ¥Ã¥¯¤«¤é½Ð¤·¤Æ¿å¤±¤ò¤¤ê¡¢¤Þ¤ÊÈÄ¤Ê¤É¤Ë¤Î¤»¤Æ±ö¾®¤µ¤¸1/3¤ò¾åÌÌ¤ËÅÉ¤ë¡£
¡Ê2¡ËÊÖ¤·¤Æ±ö¤òÅÉ¤ë
2Ëç½Å¤Í¤¿¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ò¾å¤ËÅö¤Æ¤Æ¾å²¼¤òÊÖ¤·¡¢²¼ÌÌ¤ÈÂ¦ÌÌ¤Ë±ö¾®¤µ¤¸2/3¤ò¤¹¤ê¹þ¤à¡£
¡Ê3¡Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¤Î¤»¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤Ë
Æ¦Éå¤ò¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ÇÊñ¤ó¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤Î¤»¡¢ÊÌ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò¤Î¤»¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤Ç3¡Á4»þ´ÖÃÖ¤¯¡£½Ð¤Æ¤¤¿¿å¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤«¤é»È¤¦¡£
¡ÚPOINT¡Û
¡¦3¡Á4»þ´Ö¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤¬¡¢°ìÈÕ¤ª¤¯¤ÈÁ´ÂÎ¤Ë±öÊ¬¤¬¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡£°ìÈÕ¤ª¤¯¤È¤¤Ï¡¢¿å¤ò¼Î¤Æ¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ËÊñ¤ó¤À¤Þ¤ÞÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤Ø¡£2¡Á3Æü¤Ç¿©¤Ù¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡£
¡¦3¸Ä¥Ñ¥Ã¥¯¤Î½¼塡Æ¦Éå¤Î¾ì¹ç¡¢1¸Ä¡ÊÌó150g¡Ë¤Ë¤Ä¤±ö¾®¤µ¤¸1/3¤òÁ´ÂÎ¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¡£
¡¦¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ¦Éå¤Î·Á¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀµÊý·Á¤ÎÃÇÌÌ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»îºî»þ¤ÏÎ©ÊýÂÎ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÊý·Á¤ÎÃÇÌÌ¤Ë¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢±öÆ¦Éå¤Î´ÊÃ±¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤Î¤è¤¦¡ª ¥Á¡¼¥º¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥«¥í¥ê¡¼¹µ¤¨¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºá°´¶¤â¤Ê¤·¡ª
±öÆ¦Éå¡Ê¾åµ¡Ë¡Ä¡ÄÁ´ÎÌ
¥È¥Þ¥È¡Ä¡Ä1/2¸Ä¡ÊÌó80g¡Ë
¥Ð¥¸¥ë¤ÎÍÕ¡Ä¡Ä6Ëç
À¸¥Ï¥à¡Ä¡Ä3Ëç¡ÊÌó20g¡Ë
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë
¡Ê1¡Ë±öÆ¦Éå¤Ï²£¤Ë6ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£¥È¥Þ¥È¤Ï²£¤Ë6ÅùÊ¬¤Ë¡¢À¸¥Ï¥à¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Ê2¡ËÆ¦Éå1ÀÚ¤ì¤Ë¥Ð¥¸¥ë1Ëç¡¢¥È¥Þ¥È1ÀÚ¤ì¤Î½ç¤Ë½Å¤Í¡¢À¸¥Ï¥à1ÀÚ¤ì¤Ç´¬¤¯¡£»Ä¤ê¤âÆ±ÍÍ¤Ëºî¤Ã¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ëÅ¬µ¹¤ò¤«¤±¤ë¡£
¥¢¥Ü¥«¥É¤Ê¤é¡¢²Ð¤ò»È¤ï¤º¤ËÇò¤¢¤¨¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤ï¤µ¤Ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¡£
±öÆ¦Éå¡Ê¾åµ¡Ë¡Ä¡Ä1/2ÎÌ
¥¢¥Ü¥«¥É¡Ä¡Ä1/2¸Ä
¾Æ¤¤Î¤ê¡ÊÁ´·Á¡Ë¡Ä¡Ä1/2Ëç
Îý¤ê¤ï¤µ¤Ó
¡Ê1¡Ë¥¢¥Ü¥«¥É¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤Æ2cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¾Æ¤¤Î¤ê¤Ï¤Á¤®¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë±öÆ¦Éå¤È¤ï¤µ¤Ó¾®¤µ¤¸1/2¤òÆþ¤ì¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¡£¡Ê1¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤¨¤ë¡£
¹ï¤ó¤À¤Ë¤é¤Ë¡¢¤¢¤Ä¤¢¤Ä¤Î¤´¤ÞÌý¤ò¥¸¥å¥Ã¤È¤«¤±¤Æ¡£ ¤Û¤É¤è¤¤±ö¤±¤È¤Ë¤é¤Î¹á¤ê¤¬¡ý¡£
±öÆ¦Éå¡Ê¾åµ¡Ë¡Ä¡ÄÁ´ÎÌ
¤Ë¤é¡Ä¡Ä20g
¤·¤é¤¹´³¤·¡Ä¡Ä50g
¤´¤ÞÌý
¡Ê1¡Ë±öÆ¦Éå¤Ï²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ë¡£¤Ë¤é¤Ï¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¤·¤é¤¹¤È¤È¤â¤ËÆ¦Éå¤Ë¤Î¤»¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¾®¤µ¤á¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1/2¤ò¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢±ì¤¬½Ð¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤Ë¤é¤ò¤á¤¬¤±¤ÆÅùÊ¬¤Ë¤«¤±¤ë¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ë¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¿©¤Ù¤¿¤é¤¤Ã¤È¤ª¤É¤í¤¯¤Ï¤º¡£
¤Í¤Ã¤È¤ê¤ª¤¤¤·¤¤±öÆ¦Éå¡£¥¢¥ì¥ó¥¸ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÈ´·²¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤âÀäÉÊ¤Ç¤¹¤è¡Á¡ª
Æ¦Éå¤Ë±ö¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¿å¤¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¿©´¶¤¬·ãÊÑ¡ª¡¡Æ¦ÉåÆÃÍ¤ÎÀÄ½¤µ¤¬È´¤±¤Æ¤¦¤Þ¤ß¤¬¶Å½Ì¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¨¤â¤Î¤ä¥µ¥é¥À¤Ë¤µ¤Ã¤È»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¼«ºß¡£Æ¦Éå¤¬¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¿·¥ì¥·¥Ô¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø±öÆ¦Éå¡Ù¤Îºî¤êÊý
ºàÎÁ¡Ê¤Ç¤¾å¤¬¤êÌó150gÊ¬¡Ë¤Èºî¤êÊý
¡Ê1¡ËÆ¦Éå¤Ë±ö¤òÅÉ¤ë
¸¨¤´¤·Æ¦Éå¡ÊÂç¡Ë1Ãú¡ÊÌó400g¡Ë¤Ï¥Ñ¥Ã¥¯¤«¤é½Ð¤·¤Æ¿å¤±¤ò¤¤ê¡¢¤Þ¤ÊÈÄ¤Ê¤É¤Ë¤Î¤»¤Æ±ö¾®¤µ¤¸1/3¤ò¾åÌÌ¤ËÅÉ¤ë¡£
¡Ê2¡ËÊÖ¤·¤Æ±ö¤òÅÉ¤ë
2Ëç½Å¤Í¤¿¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ò¾å¤ËÅö¤Æ¤Æ¾å²¼¤òÊÖ¤·¡¢²¼ÌÌ¤ÈÂ¦ÌÌ¤Ë±ö¾®¤µ¤¸2/3¤ò¤¹¤ê¹þ¤à¡£
¡Ê3¡Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¤Î¤»¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤Ë
Æ¦Éå¤ò¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ÇÊñ¤ó¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤Î¤»¡¢ÊÌ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò¤Î¤»¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤Ç3¡Á4»þ´ÖÃÖ¤¯¡£½Ð¤Æ¤¤¿¿å¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤«¤é»È¤¦¡£
¡ÚPOINT¡Û
¡¦3¡Á4»þ´Ö¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤¬¡¢°ìÈÕ¤ª¤¯¤ÈÁ´ÂÎ¤Ë±öÊ¬¤¬¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡£°ìÈÕ¤ª¤¯¤È¤¤Ï¡¢¿å¤ò¼Î¤Æ¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ËÊñ¤ó¤À¤Þ¤ÞÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤Ø¡£2¡Á3Æü¤Ç¿©¤Ù¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡£
¡¦3¸Ä¥Ñ¥Ã¥¯¤Î½¼塡Æ¦Éå¤Î¾ì¹ç¡¢1¸Ä¡ÊÌó150g¡Ë¤Ë¤Ä¤±ö¾®¤µ¤¸1/3¤òÁ´ÂÎ¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¡£
¡¦¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ¦Éå¤Î·Á¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀµÊý·Á¤ÎÃÇÌÌ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»îºî»þ¤ÏÎ©ÊýÂÎ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÊý·Á¤ÎÃÇÌÌ¤Ë¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢±öÆ¦Éå¤Î´ÊÃ±¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø±öÆ¦Éå¤Î¥«¥×¥ì¡¼¥¼¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤Î¤è¤¦¡ª ¥Á¡¼¥º¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥«¥í¥ê¡¼¹µ¤¨¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºá°´¶¤â¤Ê¤·¡ª
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
±öÆ¦Éå¡Ê¾åµ¡Ë¡Ä¡ÄÁ´ÎÌ
¥È¥Þ¥È¡Ä¡Ä1/2¸Ä¡ÊÌó80g¡Ë
¥Ð¥¸¥ë¤ÎÍÕ¡Ä¡Ä6Ëç
À¸¥Ï¥à¡Ä¡Ä3Ëç¡ÊÌó20g¡Ë
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë±öÆ¦Éå¤Ï²£¤Ë6ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£¥È¥Þ¥È¤Ï²£¤Ë6ÅùÊ¬¤Ë¡¢À¸¥Ï¥à¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Ê2¡ËÆ¦Éå1ÀÚ¤ì¤Ë¥Ð¥¸¥ë1Ëç¡¢¥È¥Þ¥È1ÀÚ¤ì¤Î½ç¤Ë½Å¤Í¡¢À¸¥Ï¥à1ÀÚ¤ì¤Ç´¬¤¯¡£»Ä¤ê¤âÆ±ÍÍ¤Ëºî¤Ã¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ëÅ¬µ¹¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡Ø±öÆ¦Éå¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤Î´ÊÃ±Çò¤¢¤¨¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
¥¢¥Ü¥«¥É¤Ê¤é¡¢²Ð¤ò»È¤ï¤º¤ËÇò¤¢¤¨¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤ï¤µ¤Ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¡£
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
±öÆ¦Éå¡Ê¾åµ¡Ë¡Ä¡Ä1/2ÎÌ
¥¢¥Ü¥«¥É¡Ä¡Ä1/2¸Ä
¾Æ¤¤Î¤ê¡ÊÁ´·Á¡Ë¡Ä¡Ä1/2Ëç
Îý¤ê¤ï¤µ¤Ó
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¥¢¥Ü¥«¥É¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤Æ2cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¾Æ¤¤Î¤ê¤Ï¤Á¤®¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë±öÆ¦Éå¤È¤ï¤µ¤Ó¾®¤µ¤¸1/2¤òÆþ¤ì¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¡£¡Ê1¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤¨¤ë¡£
¡Ø±öÆ¦Éå¤Î¤´¤ÞÌý¤¬¤±¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
¹ï¤ó¤À¤Ë¤é¤Ë¡¢¤¢¤Ä¤¢¤Ä¤Î¤´¤ÞÌý¤ò¥¸¥å¥Ã¤È¤«¤±¤Æ¡£ ¤Û¤É¤è¤¤±ö¤±¤È¤Ë¤é¤Î¹á¤ê¤¬¡ý¡£
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
±öÆ¦Éå¡Ê¾åµ¡Ë¡Ä¡ÄÁ´ÎÌ
¤Ë¤é¡Ä¡Ä20g
¤·¤é¤¹´³¤·¡Ä¡Ä50g
¤´¤ÞÌý
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë±öÆ¦Éå¤Ï²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ë¡£¤Ë¤é¤Ï¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¤·¤é¤¹¤È¤È¤â¤ËÆ¦Éå¤Ë¤Î¤»¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¾®¤µ¤á¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1/2¤ò¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢±ì¤¬½Ð¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤Ë¤é¤ò¤á¤¬¤±¤ÆÅùÊ¬¤Ë¤«¤±¤ë¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ë¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¿©¤Ù¤¿¤é¤¤Ã¤È¤ª¤É¤í¤¯¤Ï¤º¡£
¤Í¤Ã¤È¤ê¤ª¤¤¤·¤¤±öÆ¦Éå¡£¥¢¥ì¥ó¥¸ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÈ´·²¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤âÀäÉÊ¤Ç¤¹¤è¡Á¡ª
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2024Ç¯8·î17Æü¹æ¤è¤ê¡Ë
¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤ç¤¦¤æÌ£¤¬¡¢²Æ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡Ø¥ª¥¯¥éÆþ¤êËãÇÌÆ¦Éå¡Ù¤Î¿Íµ¤¥ì¥·¥Ô
¡Ú»³ËÜ¤æ¤ê¤µ¤óÄ¾ÅÁ¡Û¿É¤¯¤Ê¤¤¡ØÏÂÉ÷¤á¤ó¤Ä¤æËãÇÌÆ¦Éå¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¡ÚÂç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â¡Û
´ØÏ¢µ»ö
¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤ç¤¦¤æÌ£¤¬¡¢²Æ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡Ø¥ª¥¯¥éÆþ¤êËãÇÌÆ¦Éå¡Ù¤Î¿Íµ¤¥ì¥·¥Ô
¡Ú»³ËÜ¤æ¤ê¤µ¤óÄ¾ÅÁ¡Û¿É¤¯¤Ê¤¤¡ØÏÂÉ÷¤á¤ó¤Ä¤æËãÇÌÆ¦Éå¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¡ÚÂç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â¡Û