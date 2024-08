【ボークス F.S.S.シリーズ展 in 秋葉原ホビー天国2 2024夏】開催期間:8月10日~ 8月25日(時間:土日祝 10時~19時)開催会場:ボークス 秋葉原ホビー天国2 6F(〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目2-10)

ボークスは、展示イベント「ボークス F.S.S.シリーズ展 in 秋葉原ホビー天国2 2024夏」を、ボークス秋葉原ホビー天国2にて本日8月25日まで開催している。チケット価格は、特別チケットが各1,650円、当日券は550円となり、「GTMカイゼリン」オーナー証を持っている人は無料で入場することができる。

本イベントでは、永野護氏原作「ファイブスター物語(F.S.S.)」に登場するロボットを立体化したレジンキット「HIGH-SPEC GARAGE KIT」や、主要部位ごとに分けられ、ある程度完成された各ユニットを組み付けることで出来上がる塗装済み半完成品「ABSOMEC(アブソメック)」などが展示されている。

また、物販コーナーでは数量限定で「HSGK」、「SAV」の蔵出し販売を実施。さらにオンラインストア「ホビー天国オンラインストア」の特別販売も本日23時59分まで実施される。

