肩や頭に付けてちょこっと仮装気分！東京ディズニーリゾート「くっつきぬいぐるみ」「パッチン」

今回は、“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中にちょこっと仮装が楽しめる「くっつきぬいぐるみ」と「パッチン」を紹介していきます。

東京ディズニーリゾート「くっつきぬいぐるみ」「パッチン」

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日(火)から11月7日(木)まで、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2024”を開催!

今回は、ちょこっと仮装気分が楽しめる「くっつきぬいぐるみ」と「パッチン」を紹介していきます。

くっつきぬいぐるみ イアーゴ

発売日:2024年9月12日

価格:2,500円

『アラジン』に登場する「イアーゴ」のくっつきぬいぐるみ。

ディズニーヴィランズ「ジャファー」の手下で、肩に乗せれば「ジャファー」気分で楽しめます。

くっつきぬいぐるみ 正直ジョン

発売日:2024年9月12日

価格:2,500円

『ピノキオ』に登場する「正直ジョン」のくっつきぬいぐるみ。

両手にクリップがついていて、寝そべり姿で肩にぴとっとくっつきます。

くっつきぬいぐるみ フランダー

販売中

価格:1,800円

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」のお友だち、「フランダー」のくっつきぬいぐるみ。

キラキラとしたラメ入り素材がかわいい☆

パッチン エルサ

発売日:2024年9月26日

価格:1,600円

『アナと雪の女王』のダブルヒロイン「エルサ」のティアラをイメージしたパッチン。

氷のようなストーンがおしゃれ!

パッチン ラプンツェル

発売日:2024年9月26日

価格:1,600円

ディズニープリンセス「ラプンツェル」のティアラをイメージしたパッチン。

色とりどりのストーンがついた華やかなデザインです。

