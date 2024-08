Xboxが世界中の4億2500万人を超える障害を持ったゲーマーがよりゲームを楽しめるようにするために、アクセシビリティに関する新しいコントローラーおよびサービスを発表しました。Xbox Unveils Four New Accessibility Offerings - Xbox WireThis new accessible Xbox nunchuk controller has 3D-printable joystick parts | TechCrunch

https://techcrunch.com/2024/08/21/this-new-accessible-xbox-nunchuck-controller-has-3d-printable-joystick-parts/◆Xbox Adaptive JoystickXboxはXboxアダプティブ コントローラーやその他のコントローラーと一緒に使用できる、手頃な価格の単一のジョイスティックの必要性を表明しており、複数年にわたる研究・テストの末、Xbox Adaptive Joystickを発表しました。Xbox Adaptive Joystickは特に運動能力が制限されているプレイヤー向けのXbox用コントローラーとして設計されており、前面には4つのボタン、標準のサムスティック、従来コントローラーのバンパーとトリガーの配置を模倣した2つの追加ボタンが含まれています。なお、これらのボタンはすべてカスタマイズ可能です。Xbox Adaptive Joystickの汎用性により、プレイヤーはコントローラーを既存のゲームセットアップにシームレスに組み込むことができます。片手で操作したり、テーブルトップに取り付けたり、手以外の身体部位で使用したりできます。XboxはXbox Adaptive Joystickの使用事例として以下を挙げています。・Xbox Adaptive Joystickの使用中にコントローラーの機能をフルに活用するには、コンソールまたはPCに直接接続し、メニューナビゲーションとNexusボタン機能のために別のコントローラーを接続します。または、Xboxコントローラーアシスト(旧Xbox Copilot)を使用してXbox Adaptive JoystickをXboxコントローラーにリンクし、単独でプレイしたり、他のプレイヤーと一緒にプレイしたりすることもできます。・ボタンの再マッピングによるカスタマイズ、複数のコントローラープロファイルの作成、プロファイル間の切り替えなど、すべてXboxアクセサリアプリで行えます。・オプションで、1/4-20ネジ付きマウント機器(別売)に接続することで、Xbox Adaptive Joystickを最適な方法で操作することもできます。Introducing the Xbox Adaptive Joystick - YouTubeXbox Adaptive Joystickは2025年初頭に世界中の一部のXbox市場で発売され、販売価格は29.99ドル(約4400円)です。◆3Dプリント可能なアダプティブサムスティックトッパーのデータがXbox Design Labから入手可能にXboxにはプレイヤーからカスタム可能なサムスティックトッパーのオプションを増やしてほしいという要望が寄せられていたそうです。そこで、アダプティブゲーミングや3Dプリントに携わるコミュニティのメンバーや慈善団体、病院と協力して、Xbox Design Labでアダプティブサムスティックトッパーの3Dデータを無料で公開しています。新しく公開されたアダプティブサムスティックトッパーは6つで、浅くくぼんだ表面を持つプレート型、さまざまな握力や器用さのレベルに対応できるドーム型、細い円筒形グリップを備えたスティック型、指を囲む深いボウル型の表面をしたプルサム型、滑らかで丸みを帯びたボール型、粘土や成型可能なプラスチックで接着性を高めたカスタム型です。アダプティブサムスティックトッパー用の3Dデータは以下からダウンロード可能。Adaptive サムスティック トッパー | Xboxhttps://xboxdesignlab.xbox.com/ja-jp/accessories/adaptive-thumbstick-toppers-for-xbox-controllers◆8BitDo Lite SE 2.4G Wireless Controller for XboxXboxは8BitDoと協力して「8BitDo Lite SE 2.4G Wireless Controller for Xbox」を発表しました。これは運動能力が制限されたプレイヤー向けに設計されたワイヤレスコントローラーで、低抵抗のボタン、好感度のホール効果ジョイスティックを備えています。すべてのボタンがコントローラーの上部にあり、簡単にアクセス可能。また、机の上に置いた状態で使用しても安定するように、底面にはシリコンマットが付いています。2.4Gアダプターでワイヤレス接続可能なだけでなく、直接有線接続することも可能。プログラム可能なスーパーボタンが2つ搭載されているため、プレイヤーは追加のソフトウェアなしで自由にボタンを割り振り可能。8BitDo Lite SE 2.4G Wireless Controller for Xboxの版倍価格は59.99ドル(約8700円)です。この他、Xboxはサイコロ状のコントローラーを自由にカスタマイズできる「Proteusコントローラー」なども販売中です。Xboxがサイコロの各面を自由にカスタマイズしたりサイコロ同士をつなげたりして自分だけのコントローラーを作り出せるモジュール式コントローラー「Proteusコントローラー」を発表 - GIGAZINEこれに加えて、XboxはディスクレスモデルのXbox Series X、2TBストレージモデルの Xbox Series X、1TBストレージモデルのXbox Series Sといった新モデルの予約受付を8月21日から開始しています。Pre-Order Your New Xbox Series X|S - YouTube