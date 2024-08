クラフトマンシップを極めた110のアウトドアブランドが松本に大集結！ALPS OUTDOOR SUMMIT2024

一般社団法人ALPS OUTDOOR SUMMITは、「LOVE CRAFTMANSHIP.」をコンセプトとして2023年に初開催された「ALPS OUTDOOR SUMMIT」を、2024年も10月4日(金)〜6日(日)の3日間に渡って長野県松本市のやまびこドームにて開催します。

一般社団法人ALPS OUTDOOR SUMMITは、「LOVE CRAFTMANSHIP.」をコンセプトとして2023年に初開催された「ALPS OUTDOOR SUMMIT」を、2024年も10月4日(金)〜6日(日)の3日間に渡って長野県松本市のやまびこドームにて開催。

昨年に続き、2回目の開催となる【ALPS OUTDOOR SUMMIT】。

2023年は日本各地のみならず世界からも合わせて118のブランドが集結しました。

■2024年の合言葉は「山に、感謝。」

松本は、北アルプスの玄関口であり自然豊かなフィールドが街のそばに広がるという地の利があります。

名峰が連なる北アルプスのポテンシャルと、2024年は「山に、感謝。」を合言葉に、メーカー同士、メーカーとバイヤーやディーラー、メーカーと山の現場、メーカーとメディア、メーカーとファンが繋がる場を作ります。

■クラフトマンシップを極めた110ものアウトドアブランドが松本に大集結!

2024年も世界水準のアウトドアメーカーが秋の松本に集結します。

2024年は「山」に注目し、世界的なアウトドアブランド、国内ブランドの出展はもちろんのこと、近年SNSを通じて大きく注目されているガレージブランドも多数出展します。

ブランド数は約110!1日では見尽くせない充実のブランドの数々です。

彼らの「ものづくりの熱量」をしっかりと伝え、アウトドアファンもライト層も満足できる空間にしていきます。

他のアウトドアイベントには無い充実のラインナップです!

■コンテンツについて

イベントコンテンツは大きく6つ。

◆クラフトマンシップを極めたメーカーブース。

2024年は「山」に寄ったメーカーが多く出展します

◆メーカーの皆さんやアウトドアファンが見て楽しめる充実の「山」ステージコンテンツ

◆最新のアウトドアカルチャーやフィールドが知れるミニブース

◆正にアウトドアで楽しめる、ドーム外でのメーカーの展示

◆子供も大人も楽しめるクラフトワークショップ

◆クラフトマンシップが詰まった美味しいフードやドリンクのキッチンカー

一般入場は10月5日(土)と10月6日(日)となりますが、見どころがありすぎて全部見きれないかもしれません!

秋の最もいいシーズンに「山」のアウトドアを是非体験してみて下さい。

■イベント情報

イベント名 :ALPS OUTDOOR SUMMIT 2024 (アルプスアウトドアサミット)

主催 :一般社団法人ALPS OUTDOOR SUMMIT

後援(予定含む) :長野県/松本市/塩尻市/長野県観光機構/

松本商工会議所/塩尻商工会議所

開催日時 :2024年10月4日(金)、10月5日(土)、10月6日(日)

10月4日 OPEN 12:00- CLOSE 18:00

※10月4日はプレス・アウトドア関係者限定

10月5日 OPEN 10:00- CLOSE 18:00

10月6日 OPEN 10:00- CLOSE 17:00

会場 :信州スカイパーク やまびこドーム

(〒390-1131 長野県松本市空港東9036-4)

入場料(ドーム内):【一般】

前売 1DAY 1,500円 2DAY 2,500円

当日 1DAY 2,000円 2DAY 3,000円 税込み

【松本市民/塩尻市民】

前売 1DAY 1,000円 2DAY 1,500円

当日 1DAY 1,500円 2DAY 2,000円 税込み

●中学生未満/無料

チケット販売 :準備中

