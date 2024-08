「IDOL RADIO SUPER ROOKIES」や「XD World Music Festival」など、日本の音楽イベントに続々と出演して、熱いステージを繰り広げたH1-KEY。Kstyleでは、ますます人気上昇中の彼女たちに動画インタビューを実施しました。インタビューでは、最近活動を終えた「Let It Burn」のコンセプトや衣装の裏話、これから挑戦したいことなどを語っています。さらに、日本のファンとのエピソードも! 来日時に嬉しかったファンの心遣いや、ファンから教えてもらった“可愛い日本語”など、メンバーそれぞれが愛情たっぷりに話してくれました。

今年デビュー3年目を迎えたH1-KEYは、6月にリリースした3rdミニアルバム「LOVE or HATE」で大胆なコンセプトチェンジに挑戦。タイトル曲「Let It Burn」では、スクールガール風の衣装に熱い反応が寄せられました。彼女たちの今後の活躍には、一層の期待が高まっています。

■リリース情報

H1-KEY 3rdミニアルバム「LOVE or HATE」

好評発売中



【収録曲】

01. Let It Burn

01. ? Letter

03. Iconic

04. Rainfalls



■関連リンク

・H1-KEY公式X