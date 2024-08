8月も中盤、お盆のシーズンとなり、普段の疲れを癒すひと時を過ごしている方もいるのではないだろうか。

本稿では、ちょっとした隙間時間に読める、夏だからこそホットなお勧め美少女フィギュアを紹介していきたい。

本誌は夏休み企画として「美少女フィギュア特集」を7月にも掲載しているが、今回は現在予約受付中の商品に注目して、この夏に予約を完了させておきたい美少女フィギュアを厳選してお届けする。

なお閲覧するタイミングによっては、予約・受注期間が終了している場合があるので注意して欲しい。

APEX「アズールレーン 天城 走水静蓮Ver.」

メーカー:APEX 発売日:2025年7月 価格通常版:37,070円スペシャル版:44,220円 予約締切:8月21日まで

海外のフィギュアメーカー「APEX」より2025年7月発売予定のフィギュア「アズールレーン 天城 走水静蓮Ver.」。アプリゲーム「アズールレーン」より、重桜に所属する巡洋戦艦「天城」が着せ替え「走水静蓮」の姿でフィギュア化したもの。

涼しげな水着やボリューミーな髪はもちろん、巨大な艤装までしっかり再現しており、水着のヴェールはクリア素材を用いることで透明感溢れる仕上がりで、細かく造形されたアクセサリーや艤装のメカニカルな部分は異なる質感を塗装で表現されたフィギュアとなっている。

和装が多い重桜陣営より水着をイメージした衣装が登場。巫女装束の様子を感じさせながら水着の解放感溢れる表現が施されており、和の美しさも感じることができるフィギュアに仕上がっている。

クリア素材を使ったヴェールの透明感のある仕上がりにより、透き通るような涼しい雰囲気を感じさせ、また少し違和感に感じるかもしれないが、しっかりと作り込まれた艤装によって、本フィギュアが艦船をモチーフにしたものだということを気づかせてくれる。

和と水着とメカニカルの要素が組み合わさった本フィギュアだが、受注期限が8月21日までと予約終了までと猶予が短い。もし良いと感じたのであれば早めの対応をお勧めしたい。

また本製品は専用アクリルフィギュアケースがセットになったスペシャル版の予約も受け付けている。価格は7,000円ほど高い44,220円となるが、夏の雰囲気を存分に堪能できる専用展示ケースとなっているので、懐の余裕があればお勧めしたい一品である。

アクリル展示ケース付きスペシャル版

恋恋「ソフィア・F・シャーリング ビキニver.」

メーカー:恋恋 発売日:2025年1月 価格:7,700円

海外のフィギュアメーカー「恋恋」より2025年1月発売予定のフィギュア「ソフィア・F・シャーリング ビキニver.」。イラストレーター・高峰ナダレ氏のオリジナルキャラクター「ソフィア・F・シャーリング」をビキニ姿でフィギュア化したもの。

イラストを再現した笑顔パーツのほかに、かわいいウインク顔が付属しており、フィギュアの肌には特殊なすべすべ加工が施されているほか、水滴をイメージしたジュエルシールが付属する。

ナダレ氏のオリキャラ「ソフィア」が今度は水着姿でフィギュア化。今までフィギュア化されたバニー衣装やメカニカルな衣装とは異なり、水色のシンプルなビキニタイプの水着で表現されている。

本製品でお勧めしたい要素は、1/6スケールフィギュアながら7,700円とお手頃な価格であるところだ。水着はシンプルなビキニなため布面積は少ないが、メリハリのあるグラマラスボディ、溢れんばかりの胸、キュッとした腰、ムチムチ具合がたまらないお尻や太ももの表現など、低価格ながらも彼女の魅力がギュッと凝縮されたフィギュアに仕上がっているのではないだろうか。

一点懸念があるとすれば、海外商品のため発売スケジュールの見通しが難しいところだ。海外メーカーだけでなく国内メーカーでも発売が遅れるケースが多発しているため、到着するまで気長に待てる心づもりで予約すると良いだろう。

ホビージャパン「水原千鶴 競泳水着Ver.」

メーカー:ホビージャパン 発売日:2025年1月~2月 価格:19,800円 予約締切:9月4日まで

ホビージャパンより2025年1月から2月に発売予定のフィギュア「水原千鶴 競泳水着Ver.」。アニメ「彼女、お借りします」よりヒロインの一人「水原千鶴」をフィギュアブランド「AMAKUNI」が製造を担当し、フィギュア化したもの。

フィギュアオリジナルの競泳水着姿にて立体化しており、華奢ながらも肉感的な美しいボディラインを丁寧に再現。水着は質感を追求し造形・彩色を行ない、流れるような綺麗な髪やデート中のように微笑んでくれている可愛らしい表情などをこだわりぬいて制作している。

機能美を魅せる競泳水着ながらも抑えきれないグラマラスボディをしっかりと表現されたフィギュアとなっており、ピンク色をしたオリジナル競泳水着の光沢や質感もたまらない一品となっている。

はち切れんばかりの胸元は、競泳水着が引き延ばされているような表現で、谷間にできるしわの表現、ぴっちりとした競泳水着に沿う形でスレンダーな身体を魅せつけるような表現が魅惑的である。またお尻の部分も、水着によってはみ出すような表現が盛り込まれており、ムチムチ要素も感じられる素晴らしい造形と言えるだろう。

本製品の惜しむべき点は、取扱い店舗が極端に少ないところだ。本製品の販売は通販サイト「ホビージャパンオンラインショップ」か「ポストホビー厚木店」のみでの取り扱いとなっており、普段活用しているホビーショップだけを巡回するだけだと見つけられないフィギュアである。

今回紹介した内容と、本誌ではホビーショップ「あみあみ」に展示されたフィギュアの撮り下ろし企画も行なっているので、両方をチェックして“欲しいなぁ”と感じた場合には、今後の入手性も困難であると予想されるため、是非予約に踏み出してほしい。それだけに出来が良く、おすすめしたいフィギュアである。

□ホビージャパンオンラインショップ「水原千鶴 競泳水着Ver.」販売ページ

グッドスマイルアーツ上海「ラピ:クラシックバカンス」

メーカー:グッドスマイルアーツ上海 発売日:2025年5月 価格:16,800円 受注期間:8月21日まで

グッドスマイルアーツ上海より2025年5月発売予定のフィギュア「ラピ:クラシックバカンス」。背中で魅せるガンガールRPG「勝利の女神:NIKKE」よりラピがコスチューム「クラシックバカンス」の姿で1/7スケールフィギュア化したもの。

露出度の高い水着とNIKKEが誇る肉体美のコントラストや余裕のある表情、キャラクターの魅力を最大限引き出しており、風に吹かれる髪や水着の質感なども細部まで再現している。

水着姿で海辺のバカンスを堪能するラピのフィギュアが登場。普通の水着ではなく機能美溢れる競泳水着がチョイスされているのが良い。黒と白で表現された競泳水着はスポーツ感があり、頭にかけた水泳ゴーグルや手に持ったビート坂などの小物類の表現まで細やかである。

ゲームでも敬礼をするたびに揺れる迫力のある胸はもちろん表現されており、いっぱいにまで引き延ばされた水着や、お尻に水着が食い込む表現などムチムチ具合もたまらないものとなっている。

なお本フィギュアも受注期限が8月21日までと猶予が短いため、購入を検討している場合には早めに対応して欲しい。

フリーイング「ヘルム:アクアマリン」

メーカー:フリーイング 発売日:2025年4月 価格:44,000円 受注期間:9月18日まで

フリーイングより2025年4月発売予定のフィギュア「ヘルム:アクアマリン」。ゲーム「勝利の女神:NIKKE」よりイージス部隊のリーダー「ヘルム」が水着スキン「アクアマリン」の姿で1/4スケールフィギュア化したもの。

ブルーのセパレート水着に上着を羽織ったヘルムのイラストをそのまま立体化しており、水に濡れてシースルー状態となってしまった上着も透明素材を用いて完全再現している。

全高425mmのビッグスケールで水着姿のヘルムがフィギュア化。ゲームにて軍服のような上着に水をかけられた姿を忠実に再現しており、上着の透き通った表現、透けた先に見える青色のビキニのような水着にドキドキしてしまう一品で、キャラクターや衣装が好きな人にはたまらないフィギュアとなっている。

はち切れんばかりの大きな胸、ムッチリとしたお尻や太ももの表現も魅惑的で、表情も少し頬を染めて恥ずかしがっているような様子を感じさせるが、キリッとした表情が気品さも感じさせ、良い表現となっている。

本製品で躊躇してしまう点があるとすれば、フィギュアの価格と必要展示スペースだろう。1/4スケールのビッグサイズなためお値段もビッグな44,000円であり、即決しづらい金額である。

ただ一度フリーイングの1/4スケールフィギュアを体感すると、その圧倒的なサイス感と出来栄えに感動を覚えるので、予算と展示スペースに余裕があるのであれば購入を検討してみて欲しい。

ワンフェスでも続々発表!今後にも期待したい水着フィギュア

今回5製品のフィギュアを紹介したがいかがだっただろうか。

本稿にて紹介したフィギュア以外にも様々なフィギュアが予約を受け付けているほか、先日開催されたイベント「ワンダーフェスティバル 2024夏」でも新たな水着フィギュアが続々と製作決定、原型など公開され、今後に期待したい内容となっていた。まだチェックしきれていない人はそちらも確認して欲しい。

今後も水着に注目したフィギュアは様々なキャラクター、姿形で立体化されるので、美少女フィギュア業界の動向に注目していきたい。

KADOKAWAより2025年1月発売予定「立華かなで スクール水着ver.」。脱げかけたスク水に慌てて手で隠す仕草が可愛い。

あみあみ×AMAKUNIより2025年1月発売予定「涼風のジェネ/蒼海のアネット[サマーバケーション]」。セーラーにスク水というコンセプトが素晴らしいフィギュア。※8月8日受注終了

あみあみ×AniGame「アズールレーン 信濃 雅夢の白浜Ver.」。白色の布面積が少ないフリルのついた水着が特徴。ボリュームのある髪や尻尾の造形が存在感を引き立てる。

AMAKUNI「ソフィー・ノイエンミュラー 競泳水着Ver.」。控えめな胸と赤と白を組み合わせた競泳水着が映えるフィギュア。羽織っている緑色の上着も良いアクセント。

デザインココ「ライザリン・シュタウト 水着Ver.」。1/4スケールのビッグサイズで褐色ライザが登場。価格は高額になりそうだがボリューム満点なフィギュア

「ワンダーフェスティバル 2024夏」水着美少女フィギュア

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C)高峰ナダレ

(C)宮島礼吏・講談社/「彼女、お借りします」製作委員会2023

(C)SHIFT UP CORP.