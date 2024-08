岡田 武史登壇！OSGコーポレーション「ステハジ」EXPO

OSGコーポレーションは、「ステハジ」プロジェクトによる出会いの価値を最大化し、イノベーションを起こす共創の創出を目的としたイベント「ステハジ」EXPOを2024年9月20日(金)Panasonic Stadium Suitaにて開催します。

OSGコーポレーションは、「ステハジ」プロジェクトによる出会いの価値を最大化し、イノベーションを起こす共創の創出を目的としたイベント「ステハジ」EXPOを2024年9月20日(金)Panasonic Stadium Suitaにて開催。

会場では、開催を来年に控えた大阪・関西万博2025の機運醸成を目的とした運営も行われます。

【「ステハジ」EXPO】

1970年の創立から55周年の節目を来年に迎えるOSGコーポレーションでは、「ステハジ」プロジェクトによる「出会いの価値」を全てのパートナーが最大化すべく、テーマに「新結合」を加えました。

一見関係なさそうな事柄を結びつける思考を養い、それまでのモノや仕組みをこれまでに無い新しい組み合わせを実現し、新たな価値を生み出して社会に大きな変化を起こしていくとのことです。

そして2025年4月13日には、大阪・関西万博(SDGs万博)が開催されます。

グローバルな視野で持続可能な社会を構築し実現していくためには『サステナブルはじめよう!』という意志と、共に創出するパートナーの存在、そして行動力が必要です。

開催の目的

1)「ステハジ」プロジェクト2大チャレンジの推進。

2)「ステハジ」による出会いの価値を全パートナーが最大化する。

3)「ステハジ」プロジェクトからイノベーションを起こす。

企業・団体・学生による出展ブースについては、環境/健康/IT/エンタメ/経営サポート/食など、様々なジャンル合わせて75ブースが、会場3階コンコースを埋め尽くし出展。

【特別講演】

当日14時、4階VIPルームで行われる特別講演については、元サッカー日本代表監督の岡田 武史氏が登壇します。

※当日特別会場の混雑が予想されます。

特別講演についての情報については「ステハジ」EXPO公式HPにて確認して下さい。

【大阪・関西万博2025機運醸成ブース】

来年開催が予定されている、大阪・関西万博2025機運醸成を目的とした万博出展ブースも出展します。

また、大阪・関西万博公式キャラクターミャクミャクについても参加準備中です。

【来場について】

会場への参加につきましては、WEB事前登録が必要です。

登録時に発行されますQR用紙を事前印刷し会場へ持参。

QR用紙は入場後の来場証明書にもなります。

※事前登録は下記URLから

https://e-ve.event-form.jp/event/79958/Zim1Sku1

