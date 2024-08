クリエイターによるイラストと、そのイラストを元に制作されたフィギュアを並べて展示することで、二次元から三次元という異なる次元に展開されることによる魅力をじっくりと見比べられる「ILLUSTRATION meets FIGURATION」という企画を、スマイルフェス2024 大阪の会場でじっくりと見てきました。スマイルフェス2024 | GOOD SMILE COMPANY

https://www.smilefest.com/smilefest2024/U字状になった展示スペースのちょうど折り返しに位置する「ILLUSTRATION meets FIGURATION」。目印は米山舞さんによる初音ミクの巨大イラスト。その下に、イラストを元にした巨大サイズの初音ミクフィギュアが展示されていました。彩色はされていませんが、むしろ色がないことによって仏像や彫像のような風合いが出ています。巨大なので、側面からミクの髪や服のなびくような流れをじっくりと見られます。「初音ミク feat. Yoneyama Mai×米山舞」。米山さんからは「今回は女神のようなミクをイメージして、ミュシャ風の装飾枠、コッラディーニやベルニーニの彫刻のような柔らかい布感に挑戦してみました!それを原型師さまに見事に表現していただきました。音楽、芸術の泉から生まれたミクさんをお楽しみいただけたら幸いです」とのコメントが寄せられていました。仏像や彫像のような印象を受けるのは、そのように作られていたからというわけです。狙いの「女神のようなミク」を体現したフィギュアとなっています。柔らかな布感が見事に表現されています。この製品は2025年12月31日発売予定で、Amazon.co.jpでは2万9818円で予約受付中でした。Amazon | キャラクター ボーカル シリーズ01 初音ミク 初音ミク feat. Yoneyama Mai 1/7スケール プラスチック製 塗装済み完成品フィギュア | フィギュア・ドール 通販Art by 米山舞 ©Crypton Future Media, INC. www.piapro.net「初音ミク 0x27 Eternal Stream×redjuice」。redjuiceさんからは「ミクさん16歳のお誕生日めでとうございます!これまでも、そしてこれからも続く悠久の旋律。0x27は16進数表記で10進数の39です。Thank you!」とのコメントが寄せられていました。歌いつつ駆けだしているような躍動感が、長くなびく髪に強く出ています。衣装も美麗です。「初音ミク 0x27 Eternal Stream」(原型制作:けんぞー/彩色:吉野展弘/制作協力:GSC制作部)は発売時期・価格未定です。Art by redjuice ©Crypton Future Media, INC. www.piapro.net「ALICEちゃん×トリダモノ」。トリダモノさんは過去に制作した趣味絵をリメイクして遊ぶことがあり、ALICEちゃんもその1人だとのこと。衣装やアクセサリーにはサイコロモチーフが多用されています。メガネを外したALICEちゃん。「ALICEちゃん」(原型制作:あきもふ)は発売時期・価格未定です。©トリダモノ「春麗 〜Standby〜×あきまん」。このイラストはももち浜調剤薬局お薬手帳のものとして有名ですが、フィギュア化は想定しておらず、また手帳の絵は上半身のみのカットで、フィギュア化するにあたっては全身に細かく手を入れた絵を改めて描き起こしたそうです。隙のない立ち姿を見せる春麗。「春麗 〜Standby〜」(原型制作:湯浅浩(マックスファクトリー)/出展:ももち浜調剤薬局,おくすり手帳イラスト)は発売時期未定・価格未定です。©CAPCOM「エンプレス[ブラックロックシューター] huke Ver.×huke」。hukeさんからは「エンプレスの砕け散る様子を美しく立体化できればと思い描きました」とのコメントが寄せられています。腕や足が砕け、青い炎をのぞかせていた姿。「エンプレス[ブラックロックシューター] huke Ver.」(原型制作:河原隆幸)は発売時期・価格とも未定です。©B★RS/ブラック★★ロックシューター DAWN FALL製作委員会