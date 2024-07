7月31日より開催

ゲーム内イベント「Chase my IDEAL IDOL!」

セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用リズム&アドベンチャーゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(プロジェクトセカイ)において、ゲーム内イベント「Chase my IDEAL IDOL!」、「あなたに届け(ハートマーク)Live Streamingガチャ」7月31日より開催した。

イベント「Chase my IDEAL IDOL!」開催

開催期間:7月31日 15時 ~ 8月7日 20時59分

期間中、「ひとりでライブ/みんなでライブ/チャレンジライブ」をプレイすることで、スコアに応じて「イベントP」と「イベントバッジ」を獲得できる。

獲得した「イベントP」に応じて、「イベントストーリー」を解放することができるほか、イベント終了時までに獲得した「イベントP」で、「累計イベントPランキング」が決定する。

また「イベントバッジ」は、イベントで登場する新メンバーやゲーム内アイテムと交換することができる。

「Chase my IDEAL IDOL!」新メンバー

・★3「[届けたい気持ちをのせて!] 鏡音リン」

特訓前

特訓後

・★2「[もっと輝きたいから] 花里みのり」

「Chase my IDEAL IDOL! アフターライブ」開催

イベント終了後には「バーチャルライブ」でのアフターライブとして、「Chase my IDEAL IDOL! アフターライブ」が開催される。またライブの開催に先立ち、7月31日よりバーチャルショップにて、アクセサリ「ゆるかわゲーミングヘッドセット」が販売されている。

「Chase my IDEAL IDOL! アフターライブ」

・開催日時

8月7日:22時、23時

8月8日:0時、1時、2時、8時、12時、18時、19時、20時、21時

・上演時間

約9分20秒

・初回参加報酬

スタンプ「愛莉:憧れの景色に…!」

クリスタル×300個

「あなたに届け(ハートマーク)Live Streamingガチャ」開催

開催期間:7月31日 12時 ~ 8月9日 11時59分

同ガチャでは、「[シャイン・オン・ミー] 桃井愛莉」、「[生意気な後輩!] 桐谷遥」、「[とっておきのおまじない] 日野森雫」の3名が新メンバーとして登場する。

また、初めて獲得する一部の★4メンバーには「ライブ衣装」が付く。「ライブ衣装」を獲得することで、他のキャラクターが着用できる衣装を「衣装ショップ」で製作可能に。「ヘアスタイル」は、ヘアスタイル付きメンバーのマスターランクを2にすると解放される。

「あなたに届け(ハートマーク)Live Streamingガチャ」新メンバー

・★4「[シャイン・オン・ミー] 桃井愛莉」

ライブ衣装名:[Cheerful Streamer]

・★4「[生意気な後輩!] 桐谷遥」

ライブ衣装名:[Innocent Streamer]

・★4「[とっておきのおまじない] 日野森雫」

ライブ衣装名:[Mellow Streamer]

「プロセカアフタートーク Chase my IDEAL IDOL!編」配信予定

ゲーム内イベント終了後にキャストとイベントストーリーを振り返ったり、アフターライブを楽しんだりする番組「プロセカアフタートーク」の「Chase my IDEAL IDOL!編」が、8月7日21時30分よりYouTube Liveで生配信される。今回は、桃井愛莉役の降幡愛さんが出演する。

「25時の情熱/オペラ!スペースオペラ!/ハイドアンド・シーク/シネマ」に新たなリズムゲーム音源を追加

【プロセカアフタートーク Chase my IDEAL IDOL!編】

それぞれ、「25時の情熱」(作詞・作曲:カンザキイオリ)に、初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITOが歌唱、「オペラ!スペースオペラ!」(作詞・作曲:ナユタン星人)に、初音ミク、鏡音リンが歌唱するバーチャル・シンガーver.を追加した。

また、「ハイドアンド・シーク」(作詞・作曲:19-iku-)に、望月穂波(CV.上田麗奈)が歌唱、「シネマ」(作詞・作曲:Ayase)に、KAITOが歌唱するアナザーボーカルver.を追加した。

アナザーボーカルver.は、「アナザーボーカルショップ」で「ボーカルカード」と交換することで手に入れることができる。

「JUMPIN' OVER !」オリジナル2DMV追加

「JUMPIN' OVER !」(作詞・作曲:r-906)のオリジナル2DMVをゲーム内に追加。2DMVは「MV視聴」のメンバー確認画面や、ライブの最終確認画面から「2DMV」を選択することで楽しめる。

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc.

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.