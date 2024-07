BBQエリアオープン！&Resort-7th sense

ダイヤモンドソサエティが滋賀県甲賀市(ダイヤモンド滋賀併設)にて運営する会員制アウトドアフィールド『&Resort-7th sense-』に、日帰りでも利用できるBBQエリアがオープンしました。

『&Resort-7th sense-(アンドリゾートセブンスセンス)』

コンセプト:会員制アウトドアフィールド

オープン日:2024年4月27日(土)

客室 :ヴィラタイプ6棟(内2棟ペット可)

所在地 :滋賀県甲賀市土山町黒川1711

定休日 :なし

駐車場 :利用無料

https://www.diamond-s.co.jp/andresort7s/

滋賀県・甲賀市にある「アンドリゾートセブンスセンス」内に2024年7月オープンしたBBQエリアは、最大120人を収容し、食材や機材の持ち込みをせずに本格的なバーベキューを満喫できます。

食材は、素材にこだわった国産和牛をはじめ、ベーコンレタスやじゃがバターのホイル包み、滋賀県産米「みずかがみ」などをいただけます。

また、食材の持ち込みも可能なため、お好きなお肉・野菜などを持ちこんで自身だけのオリジナルなバーベキューを楽しむことも可能です。

さらに敷地内には、甲賀温泉やっぽんぽんの湯や全天候型屋内プール「アクアパレス(8月31日までの営業)」、人工芝サッカー場、テニスコート8面などがあり、さまざまな過ごし方を楽しめます。

大自然に囲まれたアンドリゾートセブンスセンスで心ゆくまでアウトドアステイを堪能できます。

ヴィライメージ(1)

◆『&Resort-7th sense-』のCONCEPT

〜飲み放題・遊び放題で自由なアウトドアステイを〜

『&Resort -7th sense』はダイヤモンド滋賀に併設された会員制アウトドアフィールドです。

客室は自然を感じながら滞在できる「ヴィラタイプ」。

宿泊者が利用できる人工芝グラウンドやアリーナ(体育館)、日帰り利用も可能なバーベキューエリアなども併設されており、アウトドアステイとスポーツの両方が時に楽しめる施設です。

インフォメーション

◆『&Resort-7th sense-』のポイント

(1) 屋上プール付のヴィラタイプ

(2) 愛犬と一緒に宿泊可能!ドッグランも併設

(3) 夕食はお部屋のテラスでバーベキューも可能

(4) ドリンク飲み放題

(5) 人工芝グラウンドやテニスコート、アリーナ(体育館)でアクティビティも遊び放題

(6) 天然温泉施設「甲賀温泉やっぽんぽんの湯」に入り放題

(7) 夏は全天候型屋内プールも無料で利用可能

◆宿泊施設について

・ヴィラタイプ

室内イメージ

屋上デッキ付きのコンテナヴィラタイプでは、自然を感じつつも優雅な滞在が可能です。

冷暖房設備はもちろん、屋上にはプールが付いているなど、充実のプライベート空間で夏〜秋にかけて快適に過ごせます。

屋上イメージ

◆大切なご家族、ワンちゃんとも一緒に楽しめる

当施設ではペットが宿泊可能のお部屋とドッグランを備えています。

雄大な山々に囲まれた大自然の中、愛犬と一緒に走り回ってみてはいかがでしょうか。

ドッグラン

◆お部屋のテラススペースにてBBQが可能。

ドリンクも飲み放題!

すべてのお部屋にはBBQができるテラススペースを用意しています。

もちろん面倒な食材準備も不要。

素敵な夕食を楽しめます。

※要事前予約

※食材の料金は別途必要となります

BBQ

◆充実のアクティビティ

広大な敷地には、人工芝グラウンドやテニスコート、雨天でも利用可能なアリーナ(体育館)もあります。

チェックイン後は、テニスやバトミントン、バブルサッカーなどの各種アイテムをレンタルして、アクティビティを楽しめます。

また、電動スクーターでの敷地内ツーリングや、ボードゲームなどスポーツ以外のアイテムも用意しています。

アクティビティ利用料は宿泊料に含まれているため、営業時間中は遊び放題です。

◆7th senseに込めた想い

『W』から始まる7つの言葉をテーマに贅沢かつ感動的なグランピング体験を提供します。

・WELCOME 歓待

・WELLNESS 健康

・WONDER 喜び

・WOW 驚き

・WAKE 目覚め

・WEAVE 編想

・WISH 希望

【利用にあたって】

同施設は完全会員制です。

同社会員様および紹介者様以外の方は利用できかねますのでご了承ください。

【会員権について】

ダイヤモンドソサエティは、全国に約10ヵ所のホテルやゴルフ場を利用いただけるリゾート会員権を販売しています。

別荘のようなプライベート空間と、会員制ならではの満足度の高いサービス。

そして、日本の四季が感じられる多様なロケーションを楽しめます。

俯瞰図

