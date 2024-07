気候変動が危機的なのは、単に気候が変わるだけでなく洪水や暴風雨などの災害を激化させたり、脳の疾患の増加や食料価格の高騰など、思いも寄らない影響が人々の生命や日々の生活を脅かしたりする点にあります。気候変動の影響は最も危険なタイプの地震にも及ぶとして、そのメカニズムを科学系ニュースサイトのLive Scienceがまとめました。Will we have more earthquakes because of climate change? | Live Science

https://www.livescience.com/planet-earth/earthquakes/will-we-have-more-earthquakes-because-of-climate-changeLive Scienceによると、予測が困難でしばしば壊滅的な災害となる地震の中でも、特に地球の地殻と上部マントルから成るプレートで発生する「プレート地震」は危険だとのこと。地球の深部から発せられる熱により、プレートは1年で平均1.5cmほど移動し、互いにこすれ合います。これによって蓄積されたエネルギーが限界まで高まると、プレートが突然動いて一気に地震エネルギーとして放出されることになります。by 気象庁気候変動が悪化するにつれて、こうした地震の発生頻度が高まり、規模も大きくなるとカナダ・ビクトリア大学の地震学者であるジョン・キャシディ氏は話しています。気候変動が地震を引き起こすのは、温暖化によって氷河が融解すると、氷河の下にあった陸地が隆起するからです。その原理は、プールで遊ぶ子どもがビート板を水面下に押し込んでから離すのに似ています。ビート板は上から押さえつけられている間は水中にとどまりますが、その圧力から解放されると水面に向かって急浮上します。同様に、氷河の急激な融解によって大きな圧力差が発生すると、それまで休眠状態にあった断層が突然動き、これが大地震の発生につながるというわけです。氷河の融解による地震よりもさらに深刻なのが、海面上昇による地震です。海面が上昇すると、海底にかかる水圧も高まるため、沿岸部の断層にかかる圧力も高くなるのがその理由です。ドイツ・ベルリン自由大学の地球物理学者であるマルコ・ボンホフ氏は、「海岸線付近の断層線の中には、地震周期の終盤を迎えているものがいくつかあります。これは、圧力が少し上昇するだけで地震の周期が早くなることを意味します。その変化は、多くの場所で地震を引き起こすのに十分かもしれません」と話します。ボンホフ氏によると、人類が即座に温室効果ガスの排出を止めても、海面上昇が収まるまでには最長で1000年かかるとのこと。その間に沿岸部の大地震の周期は着々と進んでいくだろうと、ボンホフ氏は予測しています。この予測を証明するには何世紀もかかるため、ボンホフ氏のような科学者の研究は既存のモデルに基づいています。例えば、カリフォルニア州にあるソルトン湖の水位を過去1000年間にわたって調査した2023年の研究では、湖が満水だった時期には近隣のサンアンドレアス断層付近で地震が多発していたことが判明しました。同じ事が海でも起きるかは証明されていませんが、キャシディ氏は気候変動が巨大地震をさらに危険なものにするだろうと強調しています。具体的には、海面が上昇すれば津波は内陸部まで達するようになり、海水温の上昇により降水量が増えれば地震による地滑りのリスクは高まります。また、降雨により地中に水がたまると、地震の揺れは増幅されるようになります。こうした懸念が現実のものになるかどうかは、実際に起きるまでわかりません。キャシディ氏は「これは重要な研究テーマであり、今後数カ月、あるいは数年のうちにさらに多くの事が明らかになっていくでしょう。しかし、どんな事実が判明しても、それはいいニュースではありません」と話しました。