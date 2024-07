Web3¤ÈÊüÁ÷¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤ÊüÁ÷¶É¡ªZEXA TV

ゼクサバース、ダイバーシティメディア、Airy Mediaが保有する技術・アセットを結集し、「地方創生」をコンセプトとしたメディア・エンターテインメント業界でのWeb3関連のビジネス創出に向け、業務提携に関する契約を締結し、協業を開始することが決定しました。

今回の協業では、ダイバーシティメディアグループが放送局として加入者に向けて放送しているコミュニティチャンネル(112ch)を新たに「ZEXA TV」(ゼクサティーヴィー)として再構築し、ブロックチェーン技術やメタバース技術・NFT(Non-Fungible Token)を活用しながら、視聴者との新たなインタラクティブな体験が出来る、今までにない世界初のWeb3と融合した放送を行っていきます。

放送内容としては、地方創生をコンセプトに、地域の魅力や文化を、視聴者が参加しながら楽しめる番組コンテンツを編成する予定です。

「ZEXA TV」は、世界初のWeb3と放送が融合した新しい放送局として開局し、2024年7月1日より試験放送を開始、2024年8月1日より本放送を開始します。

【ZEXA TVについて】

ZEXA TVは、世界初のWeb3と放送が融合した新しい放送局です。

革新的な放送体験を通じて地域の活性化に貢献し、視聴者との新しいコミュニケーションの場を提供することを目指しています。

●ZEXA TV特徴

1) インタラクティブな視聴体験

ZEXA TVでは、番組に参加しながらお得なコンテンツを楽しめます。

番組内のクイズや投票に参加し、視聴者同士で楽しみながら新しいコンテンツを発見できます。

2) 地域の魅力を紹介

地方創生を支援し、日本全国各地の魅力的な文化や観光スポットを紹介します。

地域の特産品や地元の人々のストーリーを通じて、日本の多彩な魅力をご体験ください。

3) 地域コンテンツとクリエイターエコノミーの革新戦略

地域コンテンツやクリエイターとのファン双方の活動・体験をアップデートし、拡大するクリエイターエコノミー等、新しい市場・ニーズを応え、そしてブロックチェーン技術を活用した著作権管理システムを導入し、視聴者やコンテンツクリエイターの権利を保護、透明性のある公正な環境を提供します。

●3社の取り組み・特徴

1. 地方創生とテクノロジーの融合

ゼクサバースでは、世界各国の国と地域、日本全国各地の自治体、地域企業・団体等と密接なネットワークを築き、新たな事業を創り出すとともに、Web3を中心としたテクノロジーの力で地域の活性化に寄与していくことを目的とした地方創生事業を進めています。

本放送サービスでは、テレビ放送でのブロックチェーンを活用した取り組み、中でも「テレビ番組」と「番組外」を連動させた取り組み部分のWeb3技術の提供を担います。

またゼクサバースではトレカとクーポン機能が融合した「トレクー(NFT)」を収集する新しい宝探しゲーム「トレクーハンター」を運営しており、放送とトレクーハンターの連動も行っていく予定です。

2. 多彩なメディアサービスの提供

ダイバーシティメディアグループでは、ケーブルテレビ・インターネットサービスのコア事業を中心に、広告事業、番組制作、ITコンサルタント等を行っています。

グループ会社にはムービーオンやまがた(映画館)、パスラボ山形ワイヴァンズ(プロバスケットボールチーム)、岩手ケーブルテレビジョン等、多様性(ダイバーシティメディア)を有する東北地域密着型のメディア企業であり、現在、東北17局のケーブル局を広域連携した東北ケーブルテレビネットワークが提供する「東北キャスト」サービスを通じて豊富な専門チャンネル、BS4K放送、市民チャンネル、ダイバーモバイル、ヘルスケア事業等を東北全体に広げています。

本放送サービスでは、放送インフラの提供と番組制作・ダイバーシティメディアグループのグループ内連携等の役割を担います。

3. 革新的な音声技術と視聴体験の向上

Airy Mediaでは、音声信号に暗号化を施した文字情報などを埋め込む技術「音響透かし」技術と、NFTを視聴者のデバイスに音で届ける仕組みを合わせたサービス(Soundlot for TV)を提供しています。

本サービスは、テレビ放送を新しい広告媒体として再定義する仕組みとなっています。

スマートフォンがあれば、ウォレット不要でどなたでも簡単に参加することが可能です。

ゼクサバース様との連携を通じて、リアルタイム放送音声を活用してNFTを配信する「Watch to Earn」モデルの提供を行います。

また、メディア・エンターテインメント業界でたびたび問題視される著作権の不正利用の問題についても、ブロックチェーン技術やAiry Mediaの技術を活用した、これまでにない著作権保護等のイノベーティブなソリューションを提供します。

■今後の展望

将来的には、3社共同にて、Web3の中核要素であるブロックチェーン関連技術やNFTを活用することで、地域の様々なコンテンツやクリエイターとのファン双方の活動・体験のアップデートを行い、拡大するクリエイターエコノミー等、新しい市場・ニーズを捉えた全く新しい放送局を目指していきます。

