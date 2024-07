上位勢が揃って白星！　浦和は土壇場2失点でまさかの敗戦…鳥栖は計7点の打ち合い制す／J1第22節

2024明治安田J1リーグ第22節の8試合が6日に行われた。首位のFC町田ゼルビアは下田北斗が挙げた1点を守り抜き、名古屋グランパスを下して2連勝。スコア以上の完敗を喫した名古屋は、2019年以来の4連敗で7戦未勝利となった。鹿島アントラーズは鈴木優磨のアシスト2本から師岡柊生と藤井智也がゴールを挙げ、北海道コンサドーレ札幌を破って5試合ぶり白星。最下位の札幌は8連敗となった。

■第22節

■順位表

■第23節の対戦カード

ガンバ大阪はホームで横浜F・マリノスに快勝。4分にファン・アラーノの見事なコントロールショットで先制すると、前半アディショナルタイムにダワンのダイビングヘッドでリードを広げる。70分に宇佐美貴史がPKを沈めると、88分にイッサム・ジェバリがダメ押しの4点目を奪い、G大阪は3試合ぶりの白星を飾った。一方、大敗を喫した横浜FMは2008年以来のリーグ戦4連敗となった。『浦和駒場スタジアム』に湘南ベルマーレを迎えた浦和レッズは、32分に湘南に先制されて追いかける展開に。それでも、途中出場のチアゴ・サンタナが2得点を挙げて逆転に成功する。しかし、90分に追いつかれると、後半アディショナルタイム2分に湘南の勝ち越しを許してしまう。浦和は土壇場で3連勝を逃し、湘南が7試合ぶりの白星を掴んだ。アルビレックス新潟vsサガン鳥栖は壮絶な打ち合いとなった。13分、コーナーキックの流れで鳥栖が先制すると、17分に新潟が谷口海斗のゴールですぐさま追いつく。それでも32分に横山歩夢が見事なカットインから勝ち越し点を挙げて、鳥栖が1点リードで折り返す。鳥栖はさらに51分と53分に追加点を獲得。長沼洋一が強烈なミドルシュートを突き刺すと、その2分後には横山が見事なコントロールショットを沈めた。その後は新潟が怒涛の反撃。61分にCKで1点を返すと、84分には藤原奏哉のゴールで新潟が1点差に詰め寄る。しかし、新潟の反撃は及ばず、4−3で打ち合いを制した鳥栖が連勝を達成した。ジュビロ磐田はホームで川崎フロンターレと対戦。20分、負傷から復活したエースのジャーメイン良が試合の均衡を破り、磐田は1点リードで折り返す。すると後半に2失点を喫して川崎Fの逆転を許したものの、土壇場で山田大記が試合を振り出しに戻し、2−2で勝ち点「1」ずつを分け合った。東京ヴェルディvsセレッソ大阪は、42分に東京Vが退場者を出して10人対11人の戦いとなるが、後半開始早々に東京Vが先手を取る。C大阪は76分にレオ・セアラの今季16ゴール目で追いついたものの、逆転の1点は奪えず、1−1で引き分けた。柏レイソルとFC東京の一戦は、開始2分にディエゴ・オリヴェイラがFC東京に先制点をもたらす。柏は14分にジエゴが試合を振り出しに戻すと、さらに32分、高嶺朋樹のロングシュートで勝ち越しに成功する。すると86分、FC東京がセットプレーで追いつき再び同点に。決勝点が生まれたのは後半アディショナルタイム4分、戸嶋祥郎がゴールネットを揺らし、柏が3−2で勝利した。今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼7月5日(金)サンフレッチェ広島 1−3 ヴィッセル神戸▼7月6日(土)鹿島アントラーズ 2−0 北海道コンサドーレ札幌FC町田ゼルビア 1−0 名古屋グランパスアルビレックス新潟 3−4 サガン鳥栖ジュビロ磐田 2−2 川崎フロンターレ東京ヴェルディ 1−1 セレッソ大阪ガンバ大阪 4−0 横浜F・マリノス浦和レッズ 2−3 湘南ベルマーレ柏レイソル 3−2 FC東京▼7月7日(日)19:00 アビスパ福岡 vs 京都サンガF.C.※()内は勝ち点/得失点差1位 町田(46/+18)2位 鹿島(41/+11)3位 G大阪(41/+9)4位 神戸(40/+16)5位 C大阪(36/+7)6位 福岡(35/+4)7位 広島(34/+14)8位 FC東京(33/+2)9位 浦和(32/+6)10位 東京V(31/−4)11位 柏(29/−4)12位 名古屋(27/−3)13位 横浜FM(26/−4)14位 新潟(25/−4)15位 川崎F(24/−1)16位 磐田(24/−4)17位 鳥栖(23/−8)18位 湘南(19/−10)19位 京都(18/−18)20位 札幌(11/−27)▼7月13日(土)14:00 札幌 vs 神戸19:00 FC東京 vs 新潟▼7月14日(日)18:00 東京V vs 町田18:00 名古屋 vs 柏18:30 京都 vs 浦和18:30 広島 vs 福岡19:00 川崎F vs C大阪19:00 湘南 vs 磐田19:00 鳥栖 vs G大阪19:30 横浜FM vs 鹿島