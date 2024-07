日本発プラントベースアイス「yumrich」、麻布台ヒルズマーケットにてPOPUPイベントを開催

株式会社YUMRICHが手がける国産の植物性ミルクから作るプラントベースアイス「yumrich(以下、ヤムリッチ)」は、2024年7月10日(水)〜7月16日(火)の期間中、「麻布台ヒルズ」中央広場の地下にある「麻布台ヒルズマーケット」にポップアップ出店する。イベントではヤムリッチの定番人気のストロベリー、抹茶の他、スイス産のオーガニッククーベルチュールチョコレートとカカオを使用したリッチな味わいのチョコレートフレーバーを楽しめる。また、同スペースでは、ヤムリッチのストロベリーフレーバーに使用しているマンハッタンセレブが1箱150ドルで買い求める三重県の苺ブランド「BERRY」から、夏のはじまりにぴったりなイチゴジュースも販売する。

今回のクリエイティブディレクションはアジアを中心にグローバルなパートナーシップを展開しているクリエイティブエージェンシーの「paradise」が担当している。〇ヤムリッチとはyumrich(ヤムリッチ)は、牛乳・卵・動物性原材料・白砂糖を使わず、国産の米や大麦をベースにした自社開発の植物性ミルクを使用したアイスクリームブランド。アレルゲン28品目も不使用で、誰もが安心して楽しめ、環境にも優しい商品だ。コンセプトは「yum, fun, and sustainable.」(美味しく、楽しく、サステナブルに。)。美味しさを最優先にしながら、食の楽しさとサステナブルな社会作りを目指す。家畜産業は温室効果ガスの約15%を占め、土地や水の使用でも環境に負荷をかける。植物性ミルクは、温室効果ガスを60%以上削減し、水使用量を半減、土地使用を90%以上減らせる。また、牛乳はアレルギーの原因となりやすく、日本人の3人に2人は乳糖不耐症だ。ヤムリッチは動物性原材料とアレルゲン28品目を使わないことで、アレルギー体質の方やヴィーガン、ベジタリアンの方も安心して楽しめる。美味しいプラントベースアイスを当たり前にしたい、そんな想いから美味しいの"yum"とリッチな味わいの"rich"を合わせてyumrich(ヤムリッチ)と名付けた。yumrich is plant-based ice creamyum, fun and sustainablewell-balanced thinkingyum, yum, yumrich#牛乳不使用 #卵不使用 #動物性原材料不使用 #白砂糖不使用 #アレルゲンフリー #ヴィーガン #サステナブル〈イベント概要〉日程:2024年7月10日(水)〜7月16日(火)時間:10:00〜20:00場所:麻布台ヒルズ ガーデンプラザC B1F 麻布台ヒルズ マーケット東京都港区麻布台1-2-4