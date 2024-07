ディズニーストアに、映画『ピーター・パン』に登場する「マイケル・ダーリング」の“テディベア”と愛犬「ナナ」にフィーチャーした新コレクション「FEEL LIKE PETER PAN」が登場!

テーマパークへのおでかけなどで大活躍するファッションアイテムや、リアルに再現したテディベアのぬいぐるみなどがラインナップされます☆

ディズニーストア『ピーター・パン』FEEL LIKE PETER PAN

スケジュール:

発売日:2024年7月9日(火)販売店舗:全国のディズニーストア店舗先行発売日:2024年7月5日(金)より順次先行販売店舗:ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店、太田イオンモール店、ディズニーフラッグシップ東京、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL:http://disneystore.jp/peter-pan/2024/

映画『ピーター・パン』に登場する、ロンドンの住宅街に住むダーリング家の末っ子「マイケル・ダーリング」

そんな「マイケル・ダーリング」が持っているテディベアや、愛犬の「ナナ」にフィーチャーしたコレクション「FEEL LIKE PETER PAN」がディズニーストアに新登場します!

コレクションには、テディベアや「ナナ」と一緒におでかけしている気分を味わえるマルチポシェットやポケットからひょこっと顔を出している「ナナ」が愛らしいトートバッグがラインナップ。

ほかにも作中で「マイケル・ダーリング」が着ている洋服をイメージした半袖シャツの背面にテディベアをデザインしたピンクカラーのファッションアイテムなども展開されます。

日々のおでかけ時も『ピーター・パン』の世界観を感じられるコレクションの一部を紹介していきます☆

マイケルのテディベア 半袖シャツ ピンク FEEL LIKE PETER PAN

価格:6,900円 (税込)

サイズ:フリーサイズ

「マイケル・ダーリング」がいつも持っているテディベアをモチーフにした半袖シャツ。

「マイケル・ダーリング」が着ている洋服を彷彿とさせるピンク色がベースになっています。

胸ポケットの上にはダーリング家の子供部屋にあるアルファベットブロック、

シャツ背面には「マイケル・ダーリング」のテディベアがあしらわれています。

ピーター・パン トートバッグ FEEL LIKE PETER PAN

価格:4,900円 (税込)

サイズ:約 高さ31×幅44×奥行き(底マチ)15cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約18cm

空飛ぶ「ピーター・パン」と「ティンカー・ベル」、ダーリング家の「ウェンディ・ダーリング」「ジョン・ダーリング」、テディベアを持った「マイケル・ダーリング」をあしらった大きめサイズのトートバッグ。

キャラクターたちは丁寧に刺しゅうで表現されているのもポイントです。

持ち手付け根部分の金具がついているので、お気に入りのキーホルダーやペットボトルホルダーなどの取り付けに便利。

内生地は、汚れがついてもサッとふき取りやすいように加工が施されています。

ピーター・パン 帽子・ハット ブラック 58 FEEL LIKE PETER PAN

価格:4,000円 (税込)

サイズ:頭囲 約58cm/高さ 約 12cm/つば幅 約7cm/紐 約長さ105cm

空を飛ぶ「ピーター・パン」たちが刺しゅうされたハット。

ハットの表地はしわが気になりにくく、内側にはメッシュ素材が使われているので通気性も良いほか、快適に過ごせる軽量さもポイントです。

あごの下で留める紐は、物に引っかかってしまった時にカチッと切り離されるよう安全パーツが付いているほか、紐自体の取り外しもできます。

マイケルのテディベア ぬいぐるみ FEEL LIKE PETER PAN

価格:3,000円 (税込)

サイズ:全長約35cm

座った時 約高さ26.5×幅25×奥行き18cm

「マイケル・ダーリング」がいつも持っているテディベアが、そのままぬいぐるみに!

「マイケル・ダーリング」が持ち歩いている時のくたっとした脱力感がでるよう工夫され、みっちりと密に詰まった毛並みは贅沢な触り心地を実現しています。

手足の先にはビーズが入っているのでおすわりポーズで飾ることも可能。

脇に縫い付けられたオリジナルネームもポイントです。

マイケルのテディベア ヘアターバン FEEL LIKE PETER PAN

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約 縦11×横25.5×厚み6cm

「マイケル・ダーリング」がいつも持っているテディベアをモチーフにしたヘアターバン。

愛らしいキャラクターフェイスが再現された耳付きデザインになっています。

サイドに縫い付けられたタグには、作品名ロゴや「マイケル・ダーリング」とテディベアのシルエットもデザイン。

後ろ部分は幅広のシャーリングゴム仕様になっているので、優しく髪をホールドしてくれます。

ナナ ヘアターバン FEEL LIKE PETER PAN

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約 縦14×横32×厚み5cm

ダーリング家の愛犬であり、「ウェンディ・ダーリング」たちの子守役でもある「ナナ」をモチーフにしたヘアターバン。

垂れ耳とブリムを再現し、頭に着けると「ナナ」のようになれるユニークなデザインになっています。

左耳の下に縫い留められた作品名ロゴがアクセント。

マイケルのテディベア タオル フード FEEL LIKE PETER PAN

価格:3,800円 (税込)

サイズ:約 縦50×横100cm ※フード部分を除く

「マイケル・ダーリング」のテディベアをデザインした、フード付きタオル。

キャッチーなフードは、刺しゅうやアップリケでキャラクターを表現したこだわりのデザインになっています。

「マイケル・ダーリング」とテディベアのワッペンにも注目です。

マイケルのテディベア ヘアクリップ FEEL LIKE PETER PAN

価格:2,700円 (税込)

サイズ:約 縦11×横7.5×厚み8cm

「マイケル・ダーリング」がいつも持っているテディベアを小さめサイズで再現したヘアクリップ。

ピンク色のほわほわ素材で覆われたヘアクリップが愛らしいキャラクターとベストマッチ!

キャラクターのかわいさをより一層アップさせています。

マイケルのテディベア ヘアクリップ セット MAEGAMI FEEL LIKE PETER PAN

価格:950円 (税込)

サイズ:各約 縦3.4×横5.4×厚み1.1cm

テディベアをモチーフにしたヘアクリップ2個セット。

起毛感のあるほわほわしたフロッキー加工を施すことで、テディベアさをより一層アップさせています。

前髪に跡がつきにくいクリップなので、メイクアップやヘアセットの時や、お家でのくつろぎタイムにもおすすめです。

ナナ マルチポシェット FEEL LIKE PETER PAN

価格:3,300円 (税込)

サイズ:約 高さ36×幅26×奥行き15cm

ショルダー部分:約 73〜142(cm) ※調節可能

優しい色合いとふんわり毛並みが可愛い犬「ナナ」を再現したマルチポシェット。

ぬいぐるみのような起毛素材のポシェットは手触り抜群です。

ショルダーストラップで肩に掛けて「ナナ」の方を見ると、上目づかいの「ナナ」と目が合います。

「ナナ」の首元にあしらわれた、リボンの下が開口部になっており、小物を入れられます。

マイケルのテディベア マルチポシェット FEEL LIKE PETER PAN

価格:3,300円 (税込)

サイズ:約 高さ38×幅23×奥行き14cm)

ショルダー部分:約 73〜142cm ※調節可能

テディベアの片手の先にショルダーストラップを取り付けることで、テディベアの片手を持っているような、ぬいぐるみらしい姿が表現されたマルチポシェット。

持ち歩いている時の、くたっとした脱力感がでるように、こだわってつくられています。

背中側の首元にファスナーがあり、ちょっとした小物を収納できるのもポイントです。

マイケルのテディベア ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン FEEL LIKE PETER PAN

価格:2,000円 (税込)

サイズ:全長:約 19cm

キャラクター 約 高さ12×幅13×奥行き6.5cm

ぶら下がっている姿にもこだわりが光るぬいぐるみキーホルダー。

キーリングにマイケルのテディベアの片手を取り付けられているので、まるでテディベアの片手を持っているよう☆

添えたリボンタグには、「マイケル・ダーリング」とテディベアのシルエット入りです。

ピーター・パン シークレットキーホルダー FEEL LIKE PETER PAN

価格:900円 (税込)

パッケージサイズ:約 縦8×横7×厚み1cm

ラメ入りのクリアプレートに『ピーター・パン』のキャラクターをデザインしたシークレットキーホルダー。

星モチーフとパールビーズの小さなチャームがアクセントになっています。

プレートデザインは「ピーター・パン」「ティンカー・ベル」「ウェンディ・ダーリング」「ジョン・ダーリング」「マイケル&マイケルのテディベア」「マイケルのテディベア」「迷子たち」「チクタクワニ」の全8種類。

そのうちの1種類が、パッケージの中に入っています。

ピーター・パン シール・ステッカー ダイカット ホログラム Sticker Collection FEEL LIKE PETER PAN

価格:700円 (税込)

サイズ:本体(ピーター・パンたち)約 縦5.7×横6cm

夜空を飛ぶ「ピーター・パン」たち、「マイケルのテディベア」「マイケル&マイケルのテディベア」「ナナ」のステッカー4枚がセットになったホログラム仕様のダイカットステッカー。

どれもキラキラきらめいてとってもキレイです。

手持ちのスマートフォンケースに挟んだり、手帳やノートに貼って、自分ならではのアレンジが楽しめます。

ピーター・パン ルームプロジェクター

価格:4,900円 (税込)

サイズ:パッケージ:約 高さ14.5×幅12.7×奥行き12.7cm

本体 約 高さ13.5×幅11.7×奥行き11.7cm

USBケーブル 約 長さ73cm

常夜灯としても使える『ピーター・パン』デザインのルームプロジェクター。

上部のランプカバーを外すと、フィルムを通して天井に絵柄が広がります。

ネバーランドへ旅立つキャラクターたちを描いた色付きフィルムとキャラクターシルエットがおしゃれなフィルム、2種類の帯状フィルムを交換することで異なる絵柄を楽しめます。

ライトの色や明るさ、回転と静止をボタン操作できるので、お好みの雰囲気にコントロールできます。

ランプカバーを取り付けておけば常夜灯になります。

映画『ピーター・パン』に登場する「マイケル・ダーリング」のテディベアと愛犬「ナナ」にフィーチャーした新コレクション。

ディズニーストアにて2024年7月5日より順次販売が開始される「FEEL LIKE PETER PAN」の紹介でした☆

