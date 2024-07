ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、週刊少年ジャンプ(集英社)で連載中の大人気作品『ONE PIECE(ワンピース)』をテーマにした期間限定イベント『ワンピース・プレミア・サマー2024』を、2024年7月3日(水)〜10月7日(月)に開催!

期間中、パーク内ではオリジナルフードも提供。

今回は、フォッシル・フュエルズで提供されているメニューを紹介していきます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/フォッシル・フュエルズ『ワンピース・プレミア・サマー 2024』オリジナルフード

開催期間:2024年7月3日(水)〜10月7日(月)

販売場所:フォッシル・フュエルズ

毎年大好評のユニバーサル・スタジオ・ジャパンと、人気作品「ONE PIECE」のコラボレーションによる夏の大人気イベントの『ワンピース・プレミア・サマー』

今回は、開催期間中、フォッシル・フュエルズで提供される『ワンピース・プレミア・サマー 2024』オリジナルフードをまとめて紹介していきます☆

チョッパーのフルーティー・ピーチソーダ​

「チョッパーのフルーティー・ピーチソーダ」​は、白桃ソースのかわいいいピンクカラーでチョッパーを表現!

しゅわしゅわ楽しいソーダです。

ロビンのハナハナ・ブルーベリーフラッペ

「ロビンのハナハナ・ブルーベリーフラッペ」は、ロビンの華麗な技が咲き誇るメニュー。

ブルーベリーのパープルカラーがとっても優雅な大人フラッペです。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内各所で提供されているオリジナルフード。

パーク散策のお供に楽しんでくださいね!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/フォッシル・フュエルズ『ワンピース・プレミア・サマー 2024』オリジナルフードの紹介でした☆

ルフィの“ギア5”がプレミアショーに初登場!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ワンピース・プレミア・サマー 2024』 ルフィの“ギア5”がプレミアショーに初登場!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ワンピース・プレミア・サマー 2024』 続きを見る

Universal Studios Japan TM & © Universal Studios. All rights reserved.

© 尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】ロビン&チョッパーモチーフ!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/フォッシル・フュエルズ『ワンピース・プレミア・サマー 2024』オリジナルフード appeared first on Dtimes.