横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズは、フィットネスクラブ「SHERATON FITNESS」(7階)を2024年7月1日(月)にリニューアルオープン!

テクノジム社製の最新トレーニングマシンを多数取り揃え、ホテル公式PRアンバサダーラミレス夫妻監修のクロスフィットも導入されています。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ 「SHERATON FITNESS シェラトン フィットネス」

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズのフィットネスクラブ「SHERATON FITNESS」(7階)をホテル開業以来初の改修工事を行い、2024年7月1日(月)にリニューアルオープン。

リニューアルされた「SHERATON FITNESS」には、滞在中にリフレッシュしたい初心者の方から、日々の健康管理のため、更なるステップアップを目指す方まで、お客様の様々なニーズに対応できるようテクノジム社製の最新トレーニングマシンを多数取り揃えています。

ランニングマシン(トレッドミル)などの有酸素運動はもちろん、

本格的なトレーニング機材が並びます。

Technogymのアプリを使い、自身の身体情報や目標にあわせて、トレーニングのコースを組んでくれるのもポイント!

会員の方は、タニタ社製体組成計を連携させることで自身のスマートフォンにお勧めのトレーニングメニューの提案や、記録を残すことができます。

ローイングマシーンなどあまり見かけない本格機材でトレーニングに取り組むことができます。

また、横浜ベイシェラトンホテルのPRアンバサダーを務める、アレックス・ラミレス夫妻が横浜市内で運営される「CrossFit Motomachi Bay」のトレーニングプログラム※クロスフィットが体験できる豊富なプログラムを導入!

一人ひとりのコンディションに合わせたパーソナルトレーニングも提案してもらえます。

加えて、施設内には、自然光が溢れる開放的なスイミングプール、ジャクジー、サウナ、そして心身のリフレッシュに最適なリラクゼーションルームを完備。

刷新したパウダールームには上質なアメニティーが用意され、最上のウェルネス体験ができます。

さらに、フィットネスクラブ会員には、施設のリニューアルに合わせ誕生します、横浜ベイシェラトンホテルの新たなロイヤルティプログラム「Vamos CLUB BY YOKOHAMA BAY SHERATON」を展開。

このプログラムは、ホテル内で最高レベルのステイタスを享受できるメンバーシップとして位置づけられ、レストランやバーでの食事、宿泊を含む、多様なプレミアム特典を提供します。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「シェラトン フィットネス」のリニューアル。

ますます充実したホテルライフを満喫できます☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ホテル公式PRアンバサダーラミレス夫妻監修のクロスフィット導入!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ 「SHERATON FITNESS シェラトン フィットネス」 appeared first on Dtimes.