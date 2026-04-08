NHK連続テレビ小説「風、薫る」。女性の職業が確立されていなかった明治時代に西洋式の看護学を学び、トレインドナースとなった実在の人物がモデルだ。【こちらも読む】窪田正孝の人気を食っちゃった？ NHK「宙わたる教室」金髪の小林虎之介が《心に刺さる》ファン増殖中見上愛（25）と上坂樹里（20）がダブル主演となり、生まれも育ちも対照的なりん（見上）と直美（上坂）ふたり分の人生を描かなくてはいけないためとにかく