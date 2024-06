MY FIRST STORY ¡ß HYDE¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ãì·Î¸ÅÊÔ¡ÙOP¼çÂê²Î¡ÖÌ´¸¸¡×MV¸ø³«

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」はオリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキングで初登場1位を獲得!

MY FIRST STORYとHYDEのコラボによる『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』オープニング主題歌「夢幻」のMVが公開された。

「夢幻」は『柱稽古編』の物語に寄り添った最新型のラウドロック。2024年も絶えず進化を遂げる孤高のロックバンドのMY FIRST STORY、そしてL’Arc-en-Ciel/VAMPS/THE LAST ROCKSTARSのヴォーカリストでありソロアーティストのHYDEの夢の共演により実現した。

同曲は「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」(5月22日発表)で初登場1位を獲得。6月5日にリリースとなった「夢幻/永久 -トコシエ-」CDは、通常盤と、テレビアニメ『鬼滅の刃』描きおろしイラストが使用された期間生産限定盤の2形態でリリースされた。

リリース情報

2024.05.13 ON SALE

MY FIRST STORY×HYDE

DIGITAL SINGLE「夢幻」

2024.05.20 ON SALE

HYDE×MY FIRST STORY

DIGITAL SINGLE「永久 -トコシエ-」

2024.06.05 ON SALE

MY FIRST STORY×HYDE

SINGLE「夢幻/永久 -トコシエ-」

『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』番組サイト

https://kimetsu.com/anime/

MY FIRST STORY OFFICIAL SITE

https://myfirststory.net/

HYDE OFFICIAL SITE

https://www.hyde.com/