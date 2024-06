ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ペットボトル飲料の冷たさをキープしてくれる、ディズニーデザイン「ペットボトルクーラー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ペットボトルクーラー」

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:2,990円(税込)

サイズ:幅約105、奥行約85、高さ約205mm

※500ml、600mlのペットボトル保冷専用。ペットボトルの形状によっては使用できない場合があります。

食洗器及び電子レンジ使用不可

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

使うたびに元気なカラーリングとポップなプリント柄に気分が晴れるペットボトルクーラー。

簡単にペットボトルをセットできて、温度をキープしてくれます。

ステンレス真空二重構造を採用し、約6時間ペットボトル飲料の冷たさをキープできるので、外出先でもオフィスでも重宝すること間違いなし◎

全部で5種類のデザインがラインナップされています。

ミッキーマウス(サーフ)

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのペットボトルクーラー。

グレーを基調としたシックなカラーリングがカッコイイ☆

「ミッキーマウス」は、サーフボードを持って元気いっぱいに走っています。

チップ&デール(ブルー)

© Disney

「チップ&デール」デザインのペットボトルクーラー。

躍動感たっぷりな「チップ」と「デール」のアートが可愛く、どこかレトロなタッチなのもポイントです◎

深みのあるブルーも新鮮でオシャレ。

くまのプーさん(ハニー)

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのペットボトルクーラー。

うれしそうに上を見ている「くまのプーさん」の姿がかわいい☆

全体的にふんわりと優しい色合いを使用しています。

ニック

© Disney

『ズートピア』に登場する「ニック・ワイルド」デザインのペットボトルクーラー。

ビビッドなオレンジ色がインパクトたっぷりです。

クールな表情でこちらを見ている「ニック・ワイルド」の姿に思わずドキッとしてしまいそう!

ヤングオイスター

© Disney

『ふしぎの国のアリス』に登場する「ヤングオイスター」デザインのペットボトルクーラー。

中央にはたくさんの「ヤングオイスター」の姿が☆

それぞれ表情豊かで、今にも動き出しそうです。

© Disney

<使用方法>

使い方はとっても簡単◎

500mlもしくは600mlのペットボトルを1本そのまま本体にセットするだけでOKです。

セットしたまま飲むことができます。

© Disney

内側底面にはすべり止めも。

すべり止めがあることで、中でペットボトルが動くのを防いでくれます。

一度使ったら手放せなくなりそうな便利グッズ。

ペットボトル飲料の冷たさをキープしてくれる、ディズニーデザイン「ペットボトルクーラー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

