災害情報プラットフォーム“INFONEX”展示も！JR東日本アイステイションズ「自治体・公共Week2024」

JR東日本アイステイションズは、2024年6月26日(水)から6月28日(金)の3日間、東京ビッグサイトにおいて開催される「自治体・公共Week2024」内、「第3回 地域防災 EXPO」に出展。

JR東日本アイステイションズ「自治体・公共Week2024」

会期 : 2024年6月26日(水)〜6月28日(金)3日間

開場時間 : 10:00〜17:00

会場 : 東京ビッグサイト(西展示棟)

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

・りんかい線「国際展示場」駅下車 徒歩約7分

・ゆりかもめ「東京ビッグサイト」駅下車 徒歩約3分

ブース番号: 10-38

展示内容 : 災害情報プラットフォーム“INFONEX(インフォネクス)”

多言語変換システム“MATOS(マトス)”

音声文字化システム“MOJIKA(モジカ)”

公式・公認鉄道運行情報コンテンツ 他

公式サイト:

https://www.publicweek.jp/

参加申込 : 登録制

https://www.publicweek.jp/ja-jp/header_btn.html

会場では、「究極の安全」を追求するJR東日本のグループ企業として、有事の混乱緩和に貢献すべく、昨今の地震や津波、大雨など、激甚化、頻発化する自然災害に対し、デジタルサイネージを活用したコンテンツ、システム、ハード一体型の新商品「災害情報プラットフォーム“INFONEX(インフォネクス)”」の展示が行われます。

【災害情報プラットフォーム“INFONEX(インフォネクス)”について】

平常時は防災・減災の啓発コンテンツ等を放映し、災害発生時には自動的に災害情報コンテンツへ放映を切り替えることのできるサイネージソリューションです。

現場社員の負担を大幅に軽減しつつ、お客さまへ次の行動を促す有益な情報提供をINFONEXが実現します。

・設置エリアにセグメントした災害情報を放映

・災害情報は速報と詳細情報の二段階で提供

・ニーズに応じて放映する災害情報をカスタマイズ

・平常時に使える啓発コンテンツをプリインストール

・インバウンド(多言語)にも対応 ※オプション

INFONEXロゴ

INFONEX筐体

※災害時コンテンツはゲヒルン株式会社が提供する防災情報配信サービスとの連携を予定しています

