湖のそばでライブ配信を行っていたインフルエンサーが、「泳げない」と話す女性を湖に飛び込むよう促し、女性が飛び込んだ後は逃げるようにその場を立ち去った。ネット上で拡散された動画には、女性の「泳げないの!」という叫び声を聞きながらも助けなかったインフルエンサーの姿が捉えられており、「人として最低」など怒りの声が集まっている。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

【この記事の動画を見る】問題のライブ配信は先月29日、米テキサス州オースティン市にあるレディ・バード湖で撮影された。インフルエンサーとして活動するナタリー・レイノルズさん(Natalie Reynolds、25)は、“アイス・ポセイドン(Ice Poseidon)”という名前で活動するインフルエンサーが主催した借り物競争に参加しており、共同でライブ配信を行っていた。借り物競争のお題として、ナタリーさんはバーコードなどを読み取るスキャナーを探していた。アイス・ポセイドンは“泳ぐ必要がある”とヒントを出しており、スキャナーは水の中にあるようだった。そこで、湖の桟橋で出会った女性にスキャナーを見かけていないか尋ねたナタリーさんは、「湖に飛び込んでスキャナーを見つけてくれたら、20ドル(約3150円)あげます」と女性に交渉し始めた。女性は「泳げない」と話しており、湖に飛び込むのを拒否していたが、ナタリーさんは「ただ飛び込めばいいのよ」と彼女を促す。そして女性はしつこいナタリーさんに折れたのか、助走をして頭から湖に飛び込んだ。ナタリーさんは女性が本当に飛び込むとは思っていなかったのか、目を見開いて驚くと、女性は「飛び込めって言ったじゃない」と水の中から話す。ナタリーさんは「そんなこと言ってない。あなたが泳ぎたいって言ってたんじゃない」と反論する。その後、ナタリーさんの友人と思われる男性たちが、ナタリーさんにその場から離れるよう促し、ナタリーさんが足早に歩きながら笑っている様子が映った。画面が切り替わると、女性の姿は映っていないものの、遠くから「泳げないの! 浮かんでいることしかできないの!」と叫ぶ女性の声が聞こえており、女性はまだ湖の中にいるようだ。一緒にいた友人らが「あの人マジで死んじゃうかもよ」と発言すると、ナタリーさんは「やめて! 本当に怖いから」と言いながらも、面白おかしく笑っていた。「あの人に飛び込めって言っていたと思うけど」と問われたナタリーさんは、「言ってないよ! 誓って言ってない!」と強く否定している。ナタリーさんは歩きながら「あの人溺れてるよ」と話しており、女性の危険を認識していたものの、最終的に女性を助けることはせず、車に乗ってその場を離れた。車内の様子を捉えたシーンでは、湖の方へ向かって走る消防車とすれ違っており、友人が「これはまずいな」と話し、ショックを受けているナタリーさんの姿が映ったところで動画は終わっている。この一部始終を捉えた動画はネット上で拡散されており、「ネットで有名になるためなら、なんでもするのか。反吐が出る」「人を危険に晒したとして、何か罰則を受けるべき」「泳げない人を飛び込むように促すなら、責任を持つべきでしょう」「人として最低だな」など批判の声が続出した。なお、オースティン市消防局はレディ・バード湖への医療支援要請を受け、飛び込んだ女性を湖から引き上げたと報道されている。ちなみに今年2月にはオーストラリアで、イタズラ動画を投稿した16歳少年が停学処分を受けるも、「僕はまだ子どもなのに…」と反省の様子が見られず、物議を醸していた。画像は『New York Post 「Influencer pays woman who can’t swim $20 to jump in lake ― then runs away when she cries for help」(Reddit/r/PublicFreakout)、「Prankster suspended from $20K-a-year school after he drenched boaters with milk in viral stunt: ‘I’m just a kid, you ruined my life’」(Instagram / giddynokiddy)』『The Daily Star 「Man thrown out of Disney World after being caught sneaking into Cinderella Castle」(Image: TikTok/pincessshannon)』『The Mirror 「TikToker gets punched after he tried to pull megaphone prank on a stranger」(Image: TikTok / jaykindafunny8)』『TheGossipScoop.com 「PHOTOS: Instagram Model And 5 Others Arrested For Changing The Hollywood Sign To “Hollyboob”」』より(TechinsightJapan編集部 iruy)