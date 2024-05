BLITZERS「ブリテンズ・ゴット・タレント」にK-POPアイドルとして初出場！完璧なステージに絶賛の声（動画あり）

BLITZERSがイギリスを熱く盛り上げた。18日午後7時30分(以下、現地時間)、イギリスITVのバラエティ番組「ブリテンズ・ゴット・タレント(Britain's Got Talent)」(以下、「BGT」)に出演した彼らは情熱あふれるステージを披露し、準決勝に進出した。「BGT」は歌手、ダンサー、コメディアンなど様々な部門で最高の才能を持つアーティストを発掘する、イギリスの代表的なオーディション番組だ。今シーズンには、サイモン・コーウェル(Simon Cowell)、アマンダ・ホールデン(Amanda Holden)、アリーシャ・ディクソン(Alesha Dixon)、ブルーノ・トニオーリ(Bruno Tonioli)らが審査員として活動している。

これに先立ち、2019年にBTS(防弾少年団)が準決勝のパフォーマーゲストとして出演し、祝賀ステージを披露して話題を集めた。今回、K-POPアイドルとして初めて番組から出演オファーを受けてオーディションに出場したBLITZERSは、韓国を代表するグループのバトンを受け継ぎ、イギリスにK-POPの魅力を知らせた。この日、ホワイトトーンのカジュアルな衣装を着て登場した彼らは「僕たちは韓国から来たK-POPグループです」という力強い挨拶と共に、「ブルートゥース、ブリザード、ブリトー、ブレックファースト、ベンチプレスではなく、BLITZERSです」という愉快なコメントで笑いを誘った。夢を聞かれると、「ウェンブリーのステージに立つことだ。韓国とイギリスで有名になりたい」と答え、堂々とした抱負と自信を見せた。続いて、ショーン・メンデス(Shawn Mendes)の「There's Nothing Holdin' Me Back」のカバーステージを披露し、爆発的な反響を得た。感覚的なビートの上に、ブレない完璧な生歌とパワフルなダンスが調和して、観客を圧倒。そして多彩な表情とジェスチャー、余裕溢れるステージマナーが加わり、観客の心を鷲掴みにした。今回の振り付けは、2021年にアメリカの有名オーディション番組「アメリカズ・ゴット・タレント(America's Got Talent)」に出演し、K-ダンスを広く知らしめたDOKTEUK CREWが制作。トレンディな感覚の世界的なダンスチームDOKTEUK CREWと、人気アイドルBLITZERSが出会い、完成度の高いパフォーマンスが誕生した。ステージ上の彼らは“パフォーマンス・マッチプ(美味しいお店)”というニックネームにふさわしく、キレキレのカル群舞(体を曲げる角度から指先まで完璧に合わせ、刃物のようにキレのあるダンス)を披露。高難度のアクロバティックな振り付けまで加わった完成度の高いステージに、熱い歓声とスタンディングオベーション、アンコール要請が殺到し、審査員のオールYES(ALL YES)を得て準決勝に進出することになった。ステージが終わった後、審査員からは「巧みで洗練されたステージ」「箱の中の人形を見ているようだった」「15年間見てきたステージの中で一番良かった」など、絶賛の声が寄せられた。長い間培ってきた技量と、エネルギーを惜しみなく発揮したハイクオリティなステージで好評を博したBLITZERSが、準決勝のステージではどのようなステージと魅力で世界中の視聴者の心をつかむのか、今後の活躍により一層期待が高まっている。