¡Ú¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡ÛËÉÙ¤Ê¥×¥é¥ó¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬OPEN¡ª
Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÁÏ½Ð
¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎATOMica¤Ï¡¢µþÉÍµÞ⾏ÅÅÅ´¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦Å¹ÊÞÅù¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¡Ö²£ÉÍ¥·¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¡¼¥¸(YOKOHAMA SYMPHOSTAGE)¡×¤Î¥¤¡¼¥¹¥È¥¿¥ï¡¼3³¬¤Ë¤Æ¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹¡Öchilink WORKSITE MINATOMIRAI¡×¤Î±¿±Ä¤ò5·î9Æü(ÌÚ)¤è¤ê³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öchilink WORKSITE MINATOMIRAI¡×¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¤ä´ë¶È¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤äÊ¸²½¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÃÏ¶è¤Î¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÁÏ½ÐµòÅÀ¡£
Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë·Æ¤¤¤Î¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Àè¿Êµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡È¤ß¤é¤¤¡É¤òÂó¤¯¾ì½ê¤È¤·¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤¿²£ÉÍ¥·¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë´ê¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿Í¤È¿Í¤ò·ë¤ÓÂ³¤±¤ë¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëATOMica¤Î»×ÁÛ¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆATOMica¤¬»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
´ë¶È¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤â¼Â»ÜÍ½Äê
µòÅÀ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Öµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤Ç¿Í¤È¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ï¢º¿È¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¾ì½ê¡×¡£Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡£
¡Öchilink WORKSITE MINATOMIRAI¡×¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Çºî¶È¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤À¤ê¤È¡Öchill¡×¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤äµ¡²ñ¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æµï¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤è¤¦¤Ê¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤·Ò¤¬¤ì¤ë¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥é¥ó¡¦ÍøÍÑÎÁ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£¸å¤Ï¡¢²£ÉÍ¶áÊÕ¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ëÃÏ¸µ´ë¶È¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤ä¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê»Ù±ç¡¦»ö¶È³«È¯È¼Áö»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£º£²ó¤Î³«Àß¤Ç¡¢ATOMica¤Î±¿±Ä»ÜÀß¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÇÎß·×32»ÜÀß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Èó²ñ°÷¤Ï¡¢1ÆüÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥É¥í¥Ã¥×¥¤¥ó1,650±ß(ÀÇ¹þ)/Æü¤Ë¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
·î³Û²ñ°÷ÍøÍÑÎÁ¤Ï¡¢·î10Æü¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡Ö10DAYS¡×¤¬13,200±ß(ÀÇ¹þ)/·î¡¢²ó¿ô¡¦»þ´Ö¤ÎÀ©¸Â¤Ê¤¯ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡ÖALLDAYS¡×¤¬33,000±ß(ÀÇ¹þ)/·î¡¢·î80»þ´Ö¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡Ö80H¡×¤¬16,500±ß(ÀÇ¹þ)/·î¡¢·î160»þ´Ö¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡Ö160H¡×¤¬24,750±ß(ÀÇ¹þ)/·î¡¢·î320»þ´Ö¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡Ö320H¡×¤¬41,250±ß(ÀÇ¹þ)/·î¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹ÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¡£·î³Û²ñ°÷ÍøÍÑÎÁ¤Ï¡¢1¿Í¸Ä¼¼88,000±ß(ÀÇ¹þ)/·î¡¢2¿Í¸Ä¼¼176,000±ß(ÀÇ¹þ)/·î¡¢3¿Í¸Ä¼¼242,000±ß(ÀÇ¹þ)/·î¡¢6¿Í¸Ä¼¼363,000±ß(ÀÇ¹þ)/·î¡£
·î³Û²ñ°÷¤ª¤è¤Ó¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹ÍøÍÑ¤Ë¤Ï½é´üÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢¿·µ¬ÅÐÏ¿¤ò´Þ¤à½é·îÅÐÏ¿ÎÁ5,500±ß(ÀÇ¹þ)/Ì¾¤È¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥ê¥Æ¥¤¥Ê¡¼(Èó²ÝÀÇ¤ÇÍÂ¤«¤ê¡¢¸¶Â§Âà²ñ»þ¤ËÊÖµÑ)¤¬É¬Í×¡£
¥í¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤âÊ£¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñµÄ¼¼ÍøÍÑ¤Ï¡¢²ñµÄ¼¼A/B/C¤½¤ì¤¾¤ìÄê°÷6Ì¾¤Ç6,600±ß(ÀÇ¹þ)/»þ´Ö¡£²ñµÄ¼¼D¤ÏÄê°÷2Ì¾¤Ç2,200±ß(ÀÇ¹þ)/»þ´Ö¡£
³Æ¥×¥é¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤ò¡£
¿·¤¿¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Öchilink WORKSITE MINATOMIRAI¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£chilink WORKSITE MINATOMIRAI
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¸ÞÃúÌÜ1ÈÖ2¹æ
±Ä¶È»þ´Ö¡§7:00¡Á23:00(Ç¯ÃæÌµµÙ)
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://keikyu-chilink.com
(´ÝËÜ¥Á¥ã»Ò)