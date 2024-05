キム・カーダシアン(43)が、NFLボルティモア・レイブンズの選手オデル・ベッカム・ジュニア(31)と破局したと報じられた。キムとオデルは昨年9月にロマンスが浮上し、その後一緒に外出する姿が何度か目撃されていたが、ある情報筋によると、2人はすでに別れており、その関係は自然消滅したという。キム・カーダシアンとオデル・ベッカム・ジュニアのロマンスが浮上したのは、2023年9月だった。

オデルは当時、息子ザイドン君(2)をもうけた恋人でモデルのローレン・ウッドと破局したばかりで、ある情報筋は米メディア『E! News』の取材に応じ、「キムとオデルは友達で、共通の友人もたくさんいます。彼女(キム)は今のところ、誰とも真剣に付き合ってはいません。しかし、良い人に出会えれば、また恋愛をすることに前向きです」と語っていた。同年11月には、米ニューヨークで開催されたオデルの31歳の誕生日パーティに、キムが黒いレザードレスを纏って出席した。さらに今年2月、実業家マイケル・ルービン氏が米ラスベガスで主催した「スーパーボウル・パーティ」の後に、キムとオデルが友人達と一緒にいるところが目撃された。翌3月には、『Vanity Fair』が開催したアカデミー賞のアフターパーティで、キムとオデルが仲睦まじい雰囲気だったと報じられた。この時の目撃者は、米メディア『People.com』に対して「彼(オデル)が到着した後、2人はほとんど一晩中、一緒にいました」と話し、こう付け加えた。「他のカップルのようにイチャついてはいなかったものの、2人は触れ合うことが多く、ずっと近くにいました。お互いの身体を触り過ぎないよう気をつけていましたが、相性は抜群なようで、一緒に会場を出て行きました。」しかしキムとオデルの関係は長く続かなかったようで、『People.com』が現地時間4月30日、2人が破局したと報じた。ある関係者は同メディアの取材に応じ、キムとオデルのロマンスについて「すでに終わっています。自然消滅したようです」と語った。現在のキムは、元夫カニエ・ウェストとの間にもうけた、ノースちゃん(10)、セイント君(8)、シカゴちゃん(6)、サーム君(4)の子育てと、ビジネスに集中した生活を送っているという。キムは2022年に米トーク番組『Live with Kelly and Ryan』にゲスト出演した際、今後デートしてみたい相手について、このように明かしていた。「私は以前、こう言ったのよ。医師や科学者とデートしてみるべきなのかもってね。すると多くの弁護士や科学者、医師が連絡を取ってくれたわ。ただ、私はまだ準備ができていないの。」さらに2023年には、Huluの番組『The Kardashians』で、キムは恋人の理想像をこう述べていた。「一つ目は、私を守ってくれること。二つ目は、私のために戦ってくれること。そして三つ目は、衛生的であること。これは当然のことよ。」「私にとって、歯並びは最大の魅力の一つみたいなもの。まっすぐであればあるほど、ムラムラしちゃうの、なんてね。でも、冗談じゃないのよ。」画像は『Kim Kardashian Instagram「SKKN BY KIM」』『Odell Beckham Jr Instagram「30 once again….」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)