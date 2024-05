元OpenAIエンジニアによって設立されたAIスタートアップのAnthropicが、ついにチャットAI「Claude」のiOSアプリをリリースしました。Claude on the App Storehttps://apps.apple.com/us/app/claude/id6473753684Introducing the Claude Team plan and iOS app \ Anthropic

https://www.anthropic.com/news/team-plan-and-iosAnthropic brings Claude AI to the iPhone and iPad - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/05/01/iphone-ai-claude/OpenAIのチャットAIであるChatGPTはApp StoreでiOSアプリがリリースされているほか、GoogleのマルチモーダルAIであるGeminiはiOSのGoogleアプリから利用することが可能です。一方、AnthropicはこれまでiOSアプリをリリースしていませんでしたが、2024年5月1日のブログで、ついにチャットAI「Claude」のiOSアプリをリリースしたと発表しました。iOS版Claudeアプリは、ウェブ版のClaudeアカウントを持つユーザーなら無料で利用できるとのこと。ウェブ版とモバイル版はシームレスに同期するため、スマートフォンで途中まで行ったやり取りの続きをPCで行うことも可能だとAnthropicは説明しています。PDFファイルをClaudeにアップロードして、内容に関して質問したりアイデアを求めたりすることも可能。また、スマートフォンのライブラリにある画像やグラフをアップロードして、コンテキストを理解するために利用することもできます。Anthropicは、「初期のテスターは、Claudeアプリが外出先でアイデアのブレインストーミングを行ったり、質問への迅速な回答を得たり、現実世界のシーンや画像を分析したりするのに優れていると報告しています。私たちの新しいiOSアプリは、最先端のインテリジェンスをあなたの後ろポケットに入れます」と述べました。なお、Anthropicは同じブログ内で、複数人のチームでClaudeを利用するためのチームプランを月額30ドル(約4700円)で導入することも発表しています。