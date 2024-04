ONF、タイトル曲「Bye My Monster」MV公開…パワフルなボーカルとラップが際立つパフォーマンス

ONFが新曲でカムバックした。所属事務所のWMエンターテインメントは8日午後6時、公式YouTubeチャンネルを通じてONFの8thミニアルバム「BEAUTIFUL SHADOW」のタイトル曲「Bye My Monster」ミュージックビデオを公開した。タイトル曲「Bye My Monster」は、クラシックな雰囲気と強烈なバンドサウンドが印象的なポップダンスナンバーだ。ここに叙情的でありながらパワフルなボーカルとラップ、和音が隙間なく調和して、劇的な没入感を与えた。

8thミニアルバムにはタイトル曲「Bye My Monster」をはじめ、収録曲「Aphrodite」「Breath, Haze & Shadow」「Chemical Type」「Slave To The Rhythm」の計5曲が収録された。デビューアルバムから長い間タッグを組んできたプロデューサーのファン・ヒョンがプロデューシングを担当した。ONFは4月6日、7日の2日間にわたり、ソウルKBSアリーナで単独コンサート「2024 ONF CONCERT [SPOTLIGHT] IN SEOUL」を開催した。