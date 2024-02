「ロバート・ダウニー・Jr.が勝つと思いますよ。」

映画で第96回アカデミー賞助演男優賞にノミネートされているロバート・ダウニー・Jr.の同賞受賞を、なんと『American Fiction』で同部門にノミネートされているスターリング・K・ブラウンが予想した。早くも負けを認めているようだが、それほどダウニー・Jr.の演技に感銘を受けたようだ。

英トーク番組「」にゲスト出演したブラウンは、アカデミー賞にノミネートされたことについて、「僕はきっと勝てませんけど、それで全く構いません」と少し後ろ向き。その上でダウニー・Jr.の受賞を予想し、「彼は信じられないくらい相応しいと思います」と説明した。

ドラマ「THIS IS US」(2016-2022)や『ブラックパンサー』(2018)などで知られるブラウンは、初のアカデミー賞ノミネートを十分誇らしく感じている模様。「彼(ダウニー・Jr.)や(ロバート・)デ・ニーロさん、ライアン・ゴズリング、(マーク・)ラファロと並んでノミネートされただけで幸せです」と語っている。

ブラウンからも太鼓判を押されたダウニー・Jr.は、アカデミー賞の前哨戦としても知られるゴールデングローブ賞で助演男優賞を受賞を果たした。初のアカデミー賞受賞にも期待がかかっている。

『オッペンハイマー』でダウニー・Jr.が演じたのは、アメリカ原子力委員会の委員長ルイス・ストロース。戦後、キリアン・マーフィー演じる主人公のJ・ロバート・オッペンハイマーと対立した人物として知られ、劇中では圧巻の演技を見せつけた。

日本での『オッペンハイマー』公開は2024年3月29日(金)。その約3週間前となる現地時間3月10日にアカデミー賞の受賞発表が行われる。

