モスバーガーにて、2017年7月から、毎月29日“にくの日”に販売されている人気メニュー「にくにくにくバーガー」

そんな「にくにくにくバーガー」が、2024年2月29日(木)を最後日として販売終了。

また、同じく29日限定で販売されていた「スパイシーにくにくにくバーガー」と「新きんにくにくバーガー」も、同時に販売終了します。

最終販売:2024年2月9日(金)、29日(木)の2回で販売終了

販売店舗:全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)

2月9日を“にくの日”として販売、そしてうるう年である2024年は、2月29日にも販売を行い、一ヶ月間で2回訪れる“にくの日”をもって「にくにくにくバーガー」最後の販売となります。

にくにくにくバーガー

価格:910円(税込)

モスオリジナルの焼肉だれに漬け込んで焼き上げた牛バラ肉と、直火焼チキンにグリーンリーフやレタスをあわせ、バンズ(パン)の代わりにパティ(お肉)で挟んだバーガー。

塩などでシンプルに下味をつけた鶏もも肉は、じっくりと直火焼きし、皮はパリッとこんがり焼き色をつけて、中はジューシーに仕上げられています。

焼肉、直火焼チキン、そしてバンス代わりのパティと、お肉づくしのボリューム満点のハンバーガーです。

新きんにくにくバーガー

価格:850円(税込)

「新きんにくにくバーガー」は、新日本プロレスとモスバーガーがタッグを組んだコラボメニュー。

プロレス界でも屈指の人気を誇るオカダ・カズチカ選手監修商品の第2弾として開発されました。

大豆由来の植物性たんぱくをベースとしたソイパティや、国産の鶏むね肉を使用したチキンパティ、チキンナゲットをメインに、グリーンリーフ、千切りキャベツ、スライスチーズ、オーロラソース、ミートソースが使われています。

筋力トレーニングには欠かせないたんぱく質を、1食で約32g摂ることができる、ボリューム満点のハンバーガーです。

