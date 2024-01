ハンバーガー を注文した男性が、免責同意書にサインを求められたとSNSでシェアし話題を呼んでいる。通常はウェルダンで焼いているが、客の要望によりミディアムで用意したと ホテル 側は説明しており、 食中毒 になっても ホテル 側に責任はないことを了承してもらうための同意書だったという。 カナダ のニュースメディア『CTV News Toronto』などが伝えた。 カナダ 中東部オンタリオ州トロントを旅行したアメリカ人男性が今月15日、海外掲示板「Reddit」に旅先での風変わりな経験を投稿した。男性は食事をするために、 ホテル 「Hilton Toronto Airport Hotel & Suites」にてチーズバーガーを注文した。

しばらくしてからチーズバーガーが運ばれ、お腹を空かせていた男性はすぐに一口かぶりついた。ところが、チーズバーガーを運んできたスタッフが「お待ちください。こちらにサインをお願いします」と言い、免責同意書を取り出したのだ。今回、男性は注文の際に「ミディアムの焼き加減でお願いします」と頼んでいた。オンタリオ州の食品安全ガイドには、「細菌の生存確率を減らすため、ひき肉は十分な加熱を保証する71度かつ15秒以上の調理が必要」とあり、同 ホテル では通常、ウェルダンでしっかりと火を通して ハンバーガー を作っているという。しかしミディアムの焼き加減にする場合にはこの基準を下回ってしまうため、 食中毒 のリスクが通常よりも高まる。こうしたことから ホテル 側は、ゲストが ホテル に対する訴訟や損害賠償の請求などの権利を放棄し、仮に ハンバーガー を食べて 食中毒 になったとしても、 ホテル に責任がないことを同意してもらうため、免責同意書にサインを求めたそうだ。サインを求められた男性はすでに一口食べていたが、この免責同意書へのサインを断り、残りの ハンバーガー は食べなかったという。「食欲を失いましたよ。提供している商品に ホテル が自信を持っていないと感じました」と明かす男性は、しっかりと代金を支払い、失礼な態度は取らなかったと説明している。 ハンバーガー の隣に免責同意書がある写真には驚きの声も寄せられていたが、「ひき肉は細菌に汚染されている確率が高いから、 ハンバーガー はウェルダンで調理されるのが普通だよ」「 ホテル がミディアムの ハンバーガー を提供したことに驚きだ」「ミディアムの ハンバーガー 食中毒 のリスクが高いから、提供している店はほとんどないと思う」といった、 ホテル の対応に納得する意見が多数寄せられている。イギリスでシェフとして働いた経験を持ち、オンタリオ州にあるゲルフ大学で食品科学の教授を務めるキース・ウォリナー氏(Keith Warriner)は、「大腸菌0157は最近ではかなり珍しい存在で、有病率はおよそ0.01%です。仮に大腸菌に感染すると、運が良ければ胃腸炎だけで済むこともあります。しかし糖に似た毒素を生成する溶血性尿毒症症候群を発症し、腎不全を引き起こすこともあります。これほど恐ろしいことはありません」と話す。「アメリカは訴訟大国ですので、もし誰かを病気にさせてしまったら、その代償を支払わなければなりません」と話すキース氏は、 カナダ はアメリカほど訴訟大国ではないとも説明する。しかし2008年にリステリア菌に汚染された加工肉食品が原因で20人が死亡した事件では、 カナダ の大手食品加工会社「Maple Leaf Foods」が2700万 カナダ ドル(約29億円)の和解金を支払うことになったケースがある。こうした事態を避けるために ホテル 側は先手を打ったとみられ、キース氏もその対応は理解できるとコメントしている。「ミディアムの焼き加減を楽しみたい人はどうすればいいか?」と尋ねられたキース氏は、「後悔するよりは、しっかりと火の通った安全なものを食べた方がいいと思いますね。リスクを冒す価値はありません」と見解を述べた。画像は『CTV News Toronto 2024年1月21日付「‘I lost my appetite’: Cheeseburger served with waiver at Toronto restaurant」(Reddit.com/Reit007)』『Katie Harley 2022年2月13日付TikTok「people loooove giving parenting advice to people who didn’t ask」』『LADbible 2021年7月30日付「Customer Gets Out Own Scales To Weigh ‘Really Small’ 6oz Steak At Restaurant」(Credit: Kennedy News and Media)』『Midge 2021年9月29日付X「Mole removal: $223 Crying: extra」』『ManchesterWorld 2022年10月7日付「Uber passenger charged £35,000 for four-mile ride in Greater Manchester」(Credit: Oliver Kaplan / SWNS)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)