°Â³Ú»à½èÊ¬ÌÜÁ°¤À¤Ã¤¿½ÅÅÙ¤Î¸Î¾ãÇÏ¤¬´ñÀ×¤ÎÉü³è¤ò¿ë¤²¿Íµ¤Çö¤Ê¤¬¤é¥ì¡¼¥¹¤Ë¾¡¤Ä¤Þ¤Ç

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A Pint Of Bear | Race Record & Form | Racing Post
Miracle horse who was 'seconds away from being euthanised' wins at 16-1 after making astonishing recovery | Racing Post
https://www.racingpost.com/news/britain/miracle-horse-who-was-seconds-away-from-being-euthanised-wins-at-16-1-after-making-astonishing-recovery-aDXiE4b7dHPj/
Miracle horse who was seconds from being put down recovers to become racing champion - Mirror Online
https://www.mirror.co.uk/sport/horse-racing/miracle-horse-who-seconds-being-31862551
'Rescued from euthanasia, the incredible horse defied all odds with a stunning recovery and triumphed at 16-1.' // Tony's Form Guide
https://tonysformguide.com/news/rescued-from-euthanasia-the-incredible-horse-defied-all-odds-with-a-stunning-recovery-and-triumphed-at-161
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