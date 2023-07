アメリカで暮らすある4人姉妹は現在全員妊娠中で、今年8月から11月の間にそれぞれ出産を迎える予定だ。幼い頃からずっと親密な関係を築いてきたという姉妹だが、「同じ時期に全員が赤ちゃんを授かるとは思いもしなかった」と話している。米ニュースメディア『Fox News』『Good Morning America』などが伝えた。

米テキサス州ハイランド・ビレッジ出身の4人姉妹、ジェナ・プリムスキーさん(Jena Primsky、33)、ジェシカ・ハンナさん(Jessica Hanna、30)、ジョーダン・サットンさん(Jordan Sutton、27)、ジェイデン・ロルツさん(Jaden Lortz、25)は現在妊娠中で、今年8月から11月の間にそれぞれ出産を迎える予定だ。

姉妹が全員妊娠していることが明らかになったのは今年3月のことで、次女のジェシカさんはその経緯をこう振り返った。

「私たち姉妹がお互いの妊娠を知ったタイミングはそれぞれですが、家族全員がこの事実を知ったのは3月のイースター休暇の時でした。当時、私は妊娠が判明したばかりで『Baby Hanna, coming November 2023(2023年11月にハンナ家の赤ちゃんが誕生)』と書いたクッキーを作ってみんなに渡したのです。そしてその時にジェイデンとジェナも妊娠していると聞きました。全員同時期に妊娠するなんて思ってもいなかったので本当に驚いたし、とても衝撃的でした。私たちの妊娠について多くの人々が計画的だったのでは…と思うかもしれませんが、姉妹のうち2人は不妊治療を受けていたので計画通りに進むことなどあり得ません。すべては神様の不思議なお導きです。」

その一方で、長女のジェナさんは「私たちはみんなここ5年以内に結婚しました。なので4人全員が同時期に妊娠することは自然なことでもあるのです」と語っている。

姉妹のうち最初に出産を迎えるのは三女ジョーダンさんで、8月3日に夫ディランさん(Dylan)との間に第1子が誕生する予定だ。夫妻は赤ちゃんの性別を事前に聞くことはせず、男女どちらが生まれるか楽しみにしているそうだ。

続いて長女ジェナさんと四女ジェイデンさんが出産する予定だが、偶然にも2人の出産予定日は同じ10月1日だという。ジェナさんと夫マイクさん(Mike)には第2子となる男児が、初産のジェイデンさんと夫のジェイクさん(Jake)には女児が誕生予定だ。

そして最後は次女ジェシカさんと夫のノーランさん(Nolan)で、11月11日に第1子となる女児が誕生する予定だという。

幼い頃からずっと親密な関係を築いてきた姉妹は同時期に妊娠したことでさらに絆が深まったと話しており、ジェイデンさんは現在の生活についてこのように述べている。

「ジェシカとジョーダンはネブラスカ州オマハに、ジェナはコロラド州デンバーに、私はテキサス州ダラスと別々の場所に住んでいますが、(「妊娠してお腹が膨らんでいます」という意味の)『Bumpin』と名付けた4人のグループチャットでいつも面白い動画やレシピ、その日の出来事など何でも共有しています。このチャットのおかげで離れていてもお互いに支え合うことができて、安心感があるのです。私たち姉妹は年齢差がありますが、4人が同時に妊娠している経験はとても特別で本当に素晴らしいことです。」

姉妹の両親であるティーム夫妻(Mike and Nancy Thiem)は娘たちの妊娠に大喜びだそうで、ジェナさんは2人の様子について「父は4人の娘がいる自分がどれだけ恵まれているかを言い続けています。母はしばらくの間みんなが妊娠したことを誰にも明かしていませんでしたが、この偶然に笑いが止まらなかったそうです。2人とも大喜びで『昨年まで孫は1人だけだったのに一気に5人になる。今年のクリスマスはどうなるんだろう』と、話し出すと止まらないのです」と語っている。

