米カリフォルニア州サンフランシスコは今月21日、強風と強雨に見舞われ、街では倒木、トラックの横転、停電などが相次いだ。そんななか、同市の高層マンションに住む男性が、たまたま“空を飛んでいくカウチ”を撮影、「これは怖い」「信じ難い光景」などと注目を集めた。米ニュースメディア『Inside Edition』などが伝えた。

サンフランシスコ市内に住むブランドン・オーさん(Brandon Au)が21日、強風で吹き上げられたカウチが空を飛び、道路に落下する衝撃的瞬間をカメラに収めた。

カメラがまず映し出したのは、ブランドンさんの自宅高層マンションのベランダで、タイル数枚が音を立て、めくれ上がっていくのが見て取れる。これを見た女性は「オーマイガー」と驚きの声をあげるが、その後カメラはさらに衝撃的な光景を捉えた。

それは別の高層マンションが建つ左手上方の空から降ってくる3人掛けのカウチで、ブランドンさんが「カウチが飛んで行ったぞ」と叫ぶと、女性があり得ないといった口調で「カウチですって?」と返している。

カウチはその後、斜め下の道路上に落下、近くに立っていた男性が飛び上がり、一歩後ろに引いているのが分かる。

幸いなことに、落下地点には車や他の障害物は一切なく怪我人はいなかったが、ブランドンさんは当時のことを「あまりにも非現実的で信じ難かった」と明かし、このように振り返った。

「あの日は風と雨が特に酷くてね。外を撮影していたら、たまたまカウチが飛んで来たんだ。そうしてカウチが道路に落下すると、そこから3〜6メートルほど離れた場所に男性が立っていたんだ。カウチはもう少しで、あの男性を直撃していたところだったよ!」

なおブランドンさんは、この動画があまりにも衝撃的だったことから「カウチが空を飛んでいく。サンフランシスコへようこそ!」と言葉を添えてTikTokに投稿、5日間の再生回数が220万回を超える大きな反響を呼んだ。

事故を受け、屋根の安全を確保するためのエンジニアであるマイケル・ラーキンさん(Michael Larkin)は、「強風の日には、屋根、テラス、玄関ポーチなどをチェックし、軽い家具などは飛ばないように固定するか屋内に入れること」とアドバイス、ブランドンさんが捉えた動画には次のようなコメントが寄せられた。

ちなみに中国では、2020年に高層マンションからシャンプーボトルが落下、生後6か月の女児が重傷を負っていた。また2018年には、24階のマンションのバルコニーからリンゴが落下、マンション下で祖母に抱かれていた生後3か月の女児が重傷を負っていた。

