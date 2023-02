『TVキャスター　マーフィー・ブラウン』チャールズ・キンブロー、86歳で永眠

『TVキャスター マーフィー・ブラウン』で知られるチャールズ・キンブローが86歳でこの世を去ったと米Varietyが報じている。

【関連記事】『24』『BOSCH』『スター・トレック』アニー・ワーシング、45歳で逝去

ジム・ダイヤルで知られるチャールズ・キンブロー

1988年から1998年にかけて10年間に渡って放送された米CBSの人気シットコム『TVキャスター マーフィー・ブラウン』でジム・ダイヤルを演じたことで最も知られる俳優チャールズ・キンブローが1月11日、カリフォルニア州のカルバー・シティで亡くなった。86歳だった。この訃報はチャールズの息子ジョンによって知らされ、New York Timesが第一報を伝えた。

1936年5月23日、シカゴ近くのハイランド・パークで育ったチャールズ。学生時代はインディアナ大学で音楽と演劇を専攻し、後に、旧イェール演劇学校で博士号を取得する。俳優としての道を切り開いたのは1970年に初演されたスティーヴン・ソンドハイム作詞・作曲のブロードウェイミュージカル「カンパニー」。ハリー役を演じ、トニー賞ノミネーションを獲得。その後も「Sunday in the Park With George(原題)」などソンドハイム作品に出演し、舞台俳優としての地位を築き上げた。最近では2012年に「Harvey(原題)」のリバイバルで『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』のジム・パーソンズと共演していた。

'Murphy Brown' actor Charles Kimbrough dies at 86 https://t.co/CyaOqYmZIP pic.twitter.com/mbfdHke1Lr - New York Post (@nypost) February 5, 2023

TVでもその才能をみせ、『マーフィー・ブラウン』ではエミー賞助演男優賞にノミネート。2018年に同作がリバイバルされた際にも、ジム役を再演し、他のレギュラーキャストとカムバックを果たしていた。映画では1996年に公開されたディズニーアニメーション『ノートルダムの鐘』で声優として参加。続編でもガーゴイル役で続投していたが、その後、2003年ごろを境に出演作が減少し、公の場に姿を現す機会も少なくなっていた。

私生活では1991年に離婚。1991年に「カンパニー」の共演者仲間だったベス・ホーランドと再婚したが、2015年にベスは74歳で亡くなった。(海外ドラマNAVI)