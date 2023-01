米女優ミーガン・フォックス(36)が“女子”を限定とした「恋人募集中」のメッセージをSNSに投稿した。胸元を露わにしたセクシーなキャミソール姿で挑発的な視線を送るミーガンにファンは「私を選んで」と殺到。これには婚約者のマシン・ガン・ケリー(32)も反論した。うまくいっていると言われていた2人だが、ミーガンは婚約者へ不満を募らせていたのだろうか。

【この記事の他の写真を見る】

【この記事の動画を見る】

モコモコした紫の帽子と、帽子に合わせた色のキャミソールを着て、カメラを見つめセクシーな自撮りをしているミーガン・フォックスは、現地時間2022年12月30日、自身のInstagramでこう投稿した。

「現在ガールフレンド募集中です。お申し込みはDMにてお願いします。」

車の助手席に座り、走行中に投稿したミーガンの要求に応えるべく恋人になりたい多くのファンが反応した。

「私はここにいるわ。」

「3つの参考文献と推薦状と一緒に申請書を送ったよ。」

「私を選んで私を愛して。」

「私は結婚しているけど、離婚するわ。あなたとマシン・ガン・ケリーと一緒にデートしていい?」

新しい恋愛相手を求めるミーガンに対し婚約者のラッパー、マシン・ガン・ケリーは「このリクエストに応えられる能力が君にはあるとは思えないね」と反論した。

ミーガンは以前から自分の「性的流動性」(周りの状況により自発的に性自認も性的指向も変わることがある)についてオープンにしており、2009年6月米誌『Esquire』でこう語っている。

「人々は生まれつきバイセクシュアルであり、社会の圧力に基づいて無意識のうちに選択すると思うの。(自分が)バイセクシャルであることに何の疑問も抱かないわ。」

2021年6月ミーガンは、LGBTの権利を求める運動を称え、その文化を祝う「プライド月間」にちなみ、LGBTを象徴する虹色のネイルをつけた写真を自身のInstagramに投稿した。

ミーガンは元夫で俳優のブライアン・オースティン・グリーンとの間に3人の息子ノア・シャノンくん(10)、ボーディ・ランサムくん(8)、ジャーニー・リバーくん(6)をもうけている。マシン・ガン・ケリーとは2020年7月交際が公となり、2022年1月に婚約した。

一緒にいる姿を見かけなくなったことで破局の噂もあったミーガンとマシン・ガン・ケリーだが、2022年10月米誌『Us Weekly』は関係者の話をこう報じている。

「日取りは決めていませんが、密かに結婚式の計画を立てているようです。2人は幸せになることを望み、問題を解決し、彼はより大人になるために多くの努力をしていますよ。」

ミーガンは今回どんな思いで「恋人を募集」したのだろうか。彼への不満の表れなのか、今後の2人に注目したい。ちなみにミーガンはマシン・ガン・ケリーが参加した2人の友人であるトラヴィス・バーカーとコートニー・カーダシアン夫妻のクリスマス・イヴ・パーティーには参加しなかったようだ。

画像2、4、5枚目は『Megan Fox 2021年6月27日付Instagram「Putting the B in # LGBTQ IA for over two decades」、2022年12月30日付Instagram「Currently seeking a girlfriend.」、2022年10月27日付Instagram「Karma」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 雨宮瑠亜奈)